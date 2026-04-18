Azcón: "El éxito de la Final Six nos inspira para seguir colaborando con el básquet femenino y atraer grandes eventos"

Jorge Azcón ha participado en la ceremonia de entrega de premios de la EuroLeague Women. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha subrayado este sábado que el éxito de la Final Six "nos inspira para seguir colaborando con el baloncesto femenino y para atraer grandes eventos a la Comunidad".

Azcón ha participado en la ceremonia de entrega de los premios de la EuroLeague Women 2025-2026, que se ha desarrollado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli con motivo de la celebración esta semana en la capital aragonesa de la Final Six.

Al acto han asistido también el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, y la directora general de Deporte, Cristina García, entre otros.

"Estamos encantados, para nosotros esto es un éxito sin precedentes, ser la sede por segundo año consecutivo de la Final Six es un éxito y queremos que se pueda mantener, nos queda un año, lo haremos lo mejor que podamos" con el objetivo de continuar con esta colaboración en el futuro, ha manifestado.

"Enhorabuena a todas las nominadas y a las premiadas en esta ceremonia, os esperamos el año que viene y en el futuro", porque en Aragón "tenemos las puertas abiertas para el baloncesto", ha afirmado Azcón.

ENTREGA DE PREMIOS FIBA Europa ha celebrado este sábado su ceremonia de entrega de premios de la temporada, en la que Dorka Juhasz, del Galatasaray Cagdas Faktoring, ha sido elegida MVP (Most Valuable Player) de la temporada; el Fenerbahce Opet turco ha ganado el Club Excellence Award; la jugadora Marine Johannes se ha alzado con el premio a Best Play of the Season; y Julie Barennes, del Basket Landes, con el galardón a Coach of the year.

La jugadora del Fenerbahce, Gabby Williams, ha sido elegida Defensive Player of the year; Leila Lacan, del Basket Landes, Rising Star; y Ann Wauters ha ganado el EuroLeague Women Legacy Award Azulmarino.

Asimismo, han destacado como mejores quintetos, en tres grupos, a las jugadoras Juste Jocyte, del Spar Girona; Kayla McBride, del Fenerbahce; Helena Pueyo, del Casademont; Kaila Charles, del Umana Reyer Venezia; y Awak Kuier, del Galatasaray.

Como All EuroLeague Woman Second Team, a Mariona Ortiz, del Casademont; a Gabby Williams, del Fenerbahce; Murjanatu Musa, del Basket Landes; mariam Coulibaly, del Spar Girona; y Jessica Shepard, del Beretta Familia Schio.

Por último, como All EuroLeague First Team han salido al escenario, en este caso para recoger un premio, Julie Allemand, del Fenerbahce; Leila Lacan, del Basket Landes; Emma Meesseman, del Fenerbahce; Iliana Rupert, del Fenerbahce; y Dorka Juhasz, del Galatasaray.