Martínez Abad recorre en un Porsche de competición un tramo del Rallye Festival Hoznayo

Martínez Abad recorre en un Porche de competición un tramo del Rallye Festival Hoznayo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha recorrido en un Porsche de competición un tramo de la segunda jornada del Rallye Festival Hoznayo, pilotado por el organizador de la prueba, Marcos Diego.

Martínez Abad ha comprobado de primera mano, la dificultad del trazado y la destreza de los conductores participantes, ha informado el Ejecutivo regional.

El consejero ha destacado la repercusión de esta prueba deportiva, "que convierte a Cantabria en referencia del deporte del motor" durante este fin de semana.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno con esta cita, "un clásico del calendario nacional de rallies", ya que, a su juicio, "no solo anima a practicar deporte, sino que es también un recurso dinamizador de la economía local, además de proyectar la imagen de nuestra comunidad más allá de nuestras fronteras", ha añadido.

"El Rallye Festival Hoznayo es un excelente embajador que difunde la riqueza paisajística, cultural y gastronómica de nuestra región, gracias a su capacidad de atraer a miles de aficionados que encuentran en este evento una experiencia única", ha subrayado.

COMPETICIÓN

Tras las dos primeras jornadas, el jueves y el viernes, el rallye afronta este sábado su jornada más intensa, con tres tramos a doble pasada, una por la mañana y otra por la tarde. Se trata del 'E4/7 Hazas de Cesto', el 'E5/8 Entrambasaguas' y el 'E6/9 Hermosa', uno de los tramos tradicionales de la prueba.

La gran novedad de esta edición llegará mañana domingo con la incorporación de tramos en la jornada final. Pasadas las 10.30 horas se disputará el 'E10 Hoznayo', un nuevo tramo urbano en formato bucle, y concluirá con el 'E11 Peña Cabarga', uno de los más míticos del Rallye.

Tras la subida, los pilotos descenderán a Hoznayo, donde se celebrará el tradicional pasillo humano que pondrá el broche final a esta edición.