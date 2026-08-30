Azcón felicita al piloto español Marc Márquez tras ganar el Gran Premio de Aragón MotoGP en Motorland, en Alcañiz

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, felicitado al piloto español Marc Márquez tras ganar el Gran Premio de Aragón MotoGP de Motorland, en Alcañiz (Teruel)- FABIÁN SIMÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha felicitado al piloto español Marc Márquez tras ganar este domingo, 30 de agosto, el Gran Premio de Aragón MotoGP en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel).

Marc Márquez (Ducati) ha firmado una nueva victoria en MotoGP en el Gran Premio de Aragón, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, después de conquistar el sábado la esprint, un pleno de puntos en MotorLand Aragón que le permite acercarse al líder del campeonato, un Jorge Martín (Aprilia) que solo ha podido ser quinto.

En un nuevo fin de semana de 37 puntos, como en los anteriores dos Grandes Premios en Alcañiz (2024 y 2025), el de Cervera ha expuesto sus argumentos para optar a su octavo título de la categoría reina con su cuarto triunfo de la temporada en domingo, encabezando un podio que completaron el también español Pedro Acosta (KTM) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), 'poleman' del sábado.

Con este pleno en MotorLand, Márquez asciende a la segunda posición de la general, que continúa dominada por Martín, quinto este domingo y que ahora cuenta con solo 19 puntos de renta sobre su principal perseguidor. Bezzecchi, por su parte, desciende a la tercera plaza a 24 puntos de la cabeza.

Una vez apagados los semáforos, el eneacampeón consiguió ponerse al frente, aunque en la curva 3, después de que se le quedase abajo el dispositivo de salida, se vio superado por las dos Aprilia oficiales. Sin embargo, antes de que completase la primera vuelta aprovechó que Martín se fue largo justo antes de la recta y recuperó una plaza. Acosta y Alex Márquez (Ducati) también adelantaban al líder y le lastraban a la quinta plaza.

Por delante, el 'poleman' Bezzecchi trataba de abrir hueco, pero el de Cervera no le dejaba; en el sexto giro, tanto él como Acosta superaron al transalpino en la recta de atrás para liderar la carrera. El catalán, rondando por debajo del 1:47, conseguía ampliar su ventaja sobre el de Mazarrón, que a falta de pocas vueltas para el final rodaba ya a segundo y medio.

Así, Márquez consiguió certificar su doblete, que le permite dar un mordisco al Campeonato del Mundo. Con Acosta y Bezzecchi completando el podio, Alex Márquez y Martín cerraron el 'Top 5', justo por delante de Fermín Aldeguer (Ducati).

También en los puntos terminaron Joan Mir (Honda), duodécimo, y Alex Rins (Yamaha), decimotercero. Además, Pol Espargaró (KTM) finalizó decimosexto, mientras que Raúl Fernández (Aprilia) se fue al suelo en el 'Sacacorchos' cuando rodaba séptimo y no logró acabar.

ALONSO LÓPEZ DOMINA DE PRINCIPIO A FIN EN MOTO2

Por su parte, el también español Alonso López (Kalex) aprovechó su pole del sábado y dominó la carrera de Moto2 de principio a fin para celebrar una victoria dos años y medio después, desde Catar 2024, todo encabezando un podio en el que le acompañaron su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) y el colombiano David Alonso (Kalex).

Mientras, el líder del campeonato, Manu González (Kalex), solo pudo ser sexto y vio reducida su ventaja al frente de la general; ahora maneja 32,5 puntos sobre Guevara y 58,5 sobre el australiano Senna Agius (Kalex), que concluyó cuarto este domingo.

Iván Ortolá (Kalex), cuarto del campeonato a 63 unidades de 'Manugas', protagonizó la remonrada de la jornada al pasar de decimocuarto a quinto. Dani Holgado (Kalex) finalizó séptimo; Alex Escrig (Forward), noveno; Adrián Huertas (Kalex), décimo; y Dani Muñoz (Kalex), undécimo.

No puntuaron José Antonio Rueda (Kalex), decimoséptimo; Marcos Ramírez (Forward), vigésimo; Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo primero; Sergio García Dols (Kalex), vigésimo segundo; Arón Canet (Boscoscuro), vigésimo quinto; ni Xabi Zurutuza (Forward) vigésimo sexto. Ángel Piqueras (Kalex) tuvo que retirarse.

QUILES REGRESA A LO GRANDE EN MOTO3

Por último, en Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) regresó a lo grande a la acción tras perderse por una lesión de la clavícula derecha la cita de Silverstone. El murciano, que salía tercero, adelantó al 'poleman' David Almansa (KTM) en la undécima de las 17 vueltas a MotorLand Aragón para situarse líder.

Aunque cedió brevemente la cabeza poco después, la recuperó para sellar su séptima victoria de la temporada por delante de Almansa y del argentino Marco Morelli (KTM). Con ello, Quiles aumenta su renta en el liderato del campeonato, en el que tiene un colchón de 97 puntos sobre Álvaro Carpe (KTM), que fue cuarto este domingo, y 102 sobre Almansa.

Además, Brian Uriarte (KTM) terminó quinto, Adrián Cruces (KTM) concluyó sexto y Adrián Fernández (Honda) lo hizo décimo. Fuera de la zona de puntos finalizaron Joel Esteban (KTM), decimosexto, y David González (KTM), decimoctavo, mientras que Jesús Ríos (Honda) no pudo terminar por una caída.