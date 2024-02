Azcón: "Este Gobierno ha incrementado el presupuesto sin necesidad de que los agricultores salgan a la calle"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la vicepresidenta segunda y portavoz, Mar Vaquero. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aseverado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, que el Ejecutivo autonómico ha aplicado un incremento "histórico" el presupuesto destinado a Agricultura "sin necesidad de que los agricultores salgan a la calle". Ha respondido a sendas preguntas de los portavoces del PSOE, Mayte Pérez, y Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en relación a esta materia.

Azcón ha afirmado que "no se pueden comparar los presupuestos" de Agricultura de su Gobierno y el anterior, el cuatripartito presidido por Javier Lambán (PSOE), y ha espetado a los socialistas que "tienen que cambiar sus políticas porque no están haciendo lo que tienen que hacer para defender la agricultura".

Ha expuesto que su Gobierno ha aumentado las partidas para créditos blandos, también para la incorporación de jóvenes agricultores --el 55 por ciento--, las subvenciones a préstamos para explotaciones agrarias y ganaderas han pasado de cero euros a 2,5 millones; los préstamos a cooperativas, de cero a 850.000 euros; las ayudas a bancos de alimentos se sitúan en 400.000 euros; las ayudas a la modernización de explotaciones han aumentado un 43 por ciento y las ayudas a regadíos un 64 por ciento. Ha animado a todos los diputados a compararlo con los presupuestos anteriores.

Además, Azcón ha criticado el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, aprobado en la legislatura pasada y que "quita infraestructuras hidráulicas" y ha dejado claro que su Gobierno "se va a preocupar del campo, de todo el territorio" porque "los agricultores tienen serias dificultades para sacar adelante sus explotaciones", aunque "no todo se soluciona desde el Gobierno de Aragón". Ha observado que es el Gobierno de España quien negocia la PAC y que "muchos problemas de competitividad" se tienen que negociar con el Ejecutivo central.

PROMESAS

Mayte Pérez ha señalado que Azcón hizo varias promesas en las pasadas elecciones autonómicas y ha preguntado "¿qué ha pasado desde entonces?", señalando que "lo único que ha pasado es que le interesa el poder por el poder".

Ha afirmado que PP y VOX "envuelven en préstamos blandos las ayudas directas" anunciadas y le ha echado en cara que los "derechos históricos" de su Gobierno provienen de la gestión de Lambán: "Se beneficia sin trabajar".

"No sé si usted está a por uvas o a por piña colada, pero usted no está en Aragón, no está para solucionar los problemas de los aragoneses", ha continuado Pérez, manifestando que "la UE y el Gobierno de España se mueven" mientras el consejero de Agricultura, Ángel Samper, "está ausente" y "lo fía todo" al Presupuesto.