Azcón inaugura en el Pignatelli la galería de retratos de ex presidentes, "que soñaron con un Aragón mejor"

Galería de retratos de ex presidentes del Gobierno de Aragón, en el zaguán de la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha inaugurado este miércoles, en el Edificio Pignatelli, la Galería de retratos de ex presidentes del Gobierno de Aragón, que "soñaron con un Aragón mejor".

Se trata de la nueva ubicación que albergará los retratos institucionales de los líderes de la Comunidad y que se va a emplazar en el zaguán de la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

"Una galería como la que inauguramos hoy es un testimonio de lealtad hacia los hombres y mujeres que soñaron con un Aragón mejor, que entregaron su esfuerzo a servir al interés general, que aportaron su tiempo y su energía. Cada uno desde su ideología. Pero todos militaron en el mismo espacio político: Aragón. Todos, desde su forma de entender la gestión de lo público, lucharon por lo mismo", ha destacado.

Además, esta nueva galería se complementará con una nueva sala que abre este jueves, coincidiendo con el Día de Aragón. La zona que hasta ahora albergaba estos retratos pasará a llamarse Sala de la Autonomía; y acogerá imágenes gráficas que dan cuenta del andamiaje histórico de todos estos años.

Los dos espacios se complementan y tendrán tres finalidades: histórica, divulgativa y educativa. Colegios, asociaciones y entidades tendrán a su disposición el lugar para recordar nuestra historia reciente.

"Materializamos un compromiso que adquirí hace dos años en el acto de celebración de San Jorge en Huesca, donde gracias a la generosidad de la familia, pudimos clasificar, ordenar y archivar el legado del presidente Bolea. Allí surgió la necesidad de actualizar y poner a disposición de los ciudadanos el Archivo de la Administración desde la preautonomía. Una labor que se había iniciado pero que necesitaba un impulso decidido", ha añadido Azcón.