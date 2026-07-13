Azcón, sobre el incendio de Peñarroya de Tastavins: "Las próximas horas son esenciales"

El pressidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en la zona del incendio forestal. - FABIÁN SIMÓN

Los esfuerzos se centran en evitar que las llamas superen el arroyo río de los Prados y se dirijan a los Puertos de Beceite

PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

Más de 300 efectivos del Gobierno de Aragón --Infoar--, el MITECO, la UME, y de las diputaciones provinciales de Teruel y Castellón trabajan en la extinción del incendio forestal de Peñarroya de Tastavins (Teruel), en la Comarca del Matarraña, donde los esfuerzos, ha señalado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se concentran en que el fuego no salte el conocido como río de los Prados hacia los Puertos de Beceite: "Las próximas horas son esenciales porque el viento se va a incrementar hasta las siete de la tarde y pueden reavivarse algunos de los brotes activos".

En ese sentido, el director de extinción, Rubén Hernández, ha explicado que en esa zona, cabeza y flanco derecho, se concentra una dotación muy importante con hasta 11 medios aéreos, además de varias cuadrillas terrestres y autobombas, bomberos de Castellón y bulldozers. El objetivo es evitar que las llamas salten por encima de la corriente de agua: "Vamos a intentar que no crucen y si cruzaran, seguiríamos trabajando. Pero la idea es contenerlo sin que pase el arroyo".

Hernández ha reclamado prudencia porque, según ha advertido, las peores condiciones se esperan entre las 16.00 y las 17.00 horas por el viento y a partir de las 18.00 y 19.00 horas se prevé que disminuya, momento al que se ha remitido para poder hacer una valoración "más realista" de la situación del incendio, que por el momento ha afectado ya a 300 hectáreas.

En todo caso, los trabajos desarrollados esta pasada noche, ha destacado el presidente aragonés, deja una situación "favorable" y a expensas de la incidencia del viento, las tareas están enfocadas a perimetrar el incedio: "Tendrá ahora mismo unos 8 kilómetros, ha trasladado Azcón y el trabajo que se está haciendo en este mismo instante es muy importante para asegurar ese perímetro".

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO), lo que ha permitido ese gran despliegue de medios, a los que Azcón ha vuelto a agradecer su labor, como también lo ha hecho con los alcaldes, representantes comarcales y vecinos.

"Quiero agradecerle especialmente a los cuatro alcaldes de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo, y al presidente de la comarca el trabajo que están haciendo, la preocupación que tienen, y por supuesto, cómo están informando a todos sus vecinos de cómo está el incendio en estos momentos y de cómo está evolucionando".

Esa evolución, dentro de toda la prudencia, permite rebajar al mínimo la posibilidad de que el fuego alcance los núcleos urbanos cercanos. "El director de Extinción del Incendio nos traslada que no han aumentado esos riesgos de que puedan llegar a núcleos de población. Nada es descartable, pero la posibilidad es muy baja", ha explicado Azcón.