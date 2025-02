Azcón invita al PSOE a reflexionar "por qué los socialistas alemanes sí favorecen gobiernos de proyectos moderados"

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido como "una buena noticia" la victoria en las elecciones alemanas de la CDU, un "partido homólogo al PP" que encuentra en el partido socialista alemán la "visión de Estado" que, según ha lamentado, "no tiene el PSOE", al que ha invitado a reflexionar "por qué los socialistas alemanes sí favorecen gobiernos de "proyectos moderados".

Azcón ha hecho estas declaraciones al término de su visita este lunes al campus de la Universidad San Jorge, con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación por las Cortes de Aragón de la ley que permitió la creación de la institución universitaria ubicada en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

"Me sorprende que el PSOE compare la situación de Alemania con la de España porque no tienen nada que ver", ha insistido el presidente aragonés, para quien, "si las elecciones alemanas hubieran sido en España, Alberto Núñez Feijóo sería presidente del Gobierno, porque el Partido Socialista en Alemania tiene la visión de Estado que el Partido Socialista no tiene en España", ha considerado.

Algo que, según ha explicado Azcón, "tuve la oportunidad de comprobarlo en mis propias carnes después de las elecciones de mayo de 2023, cuando abrimos un periodo de conversación y de diálogo con todas las fuerzas políticas para tratar de darle gobernabilidad a nuestra comunidad autónoma y el PSOE se negó en rotundo".

Por ello, el jefe el Ejecutivo autonómico ha invitado al PSOE a hacer una reflexión profunda "sobre por qué los socialistas en Alemania están dispuestos a la gobernabilidad en proyectos centrados y, sin embargo, cuando hablamos de Aragón o de España, se niegan en rotundo".