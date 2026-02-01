Azcón lamenta el fallecimiento de Esteso: "Se va un actor y un cómico que llevaba el carácter aragonés por toda España"

Archivo - El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado el fallecimiento de Fernando Esteso, del que ha afirmado: "Se va un actor y un cómico que llevaba el carácter aragonés y el buen nombre de su tierra por toda España".

Azcón ha publicado un mensaje en su perfil de 'X' en el que ha escrito: "Siento mucho el fallecimiento de Fernando Esteso. Son varias las generaciones que hemos disfrutado de su humor".

"Se va un actor y un cómico que llevaba el carácter aragonés y el buen nombre de su tierra por toda España. Mi pésame a su familia y amigos. Descanse en paz", ha añadido el presidente aragonés.

El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en el hospital universitario La Fe de Valencia a los 80 años, debido a una serie de problemas respiratorios que llevaba sufriendo unas semanas, según ha confirmado su representante a Europa Press.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, donde debutó a sus seis años como 'el Niño de la Jota' y donde se desarrolló en el teatro de variedades. Pronto se convertiría en uno de los personajes del mundo del espectáculo más reconocidos del país.

Sin embargo, su fama llegó a finales de los 70, cuando se juntó con Andrés Pajares en uno de los dúos cómicos más rentables del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980).