Azcón lamenta la muerte de Fátima Báñez: "Una persona extraordinaria, gran compañera y política ejemplar"

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha lamentado la muerte de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Bañez, en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

"Recibo con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Toledo", ha escrito Jorge Azcón en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Ha recordado a la exministra como "una persona extraordinaria, una gran compañera y una política ejemplar, cuyo compromiso con España será siempre un referente para todos nosotros".

Asimismo, Azcón ha añadido: "Todo mi cariño a su familia y seres queridos. Hoy toda la familia del @ppopular llora su pérdida. Descansa en paz, compañera".

Fátima Báñez, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde la presidenta de la Fundación CEOE iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.