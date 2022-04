Azcón: "No hay candidatura olímpica en igualdad porque PSOE necesita mendigar votos independentistas"

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que no hay una candidatura de Juegos de Invierno 2030 en igualdad entre Aragón y Cataluña porque "los socialistas necesitan mendigar los votos de los independentistas para seguir en la Moncloa". Y ha añadido: "esa es la verdad. Lo diga Agamenón o su porquero".

Azcón se ha preguntado por qué no hay igualdad en la candidatura olímpica y ha aseverado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no va a defender a los aragoneses, sino una candidatura desequilibrada a favor de los catalanes".

El alcalde ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en el Pleno municipal, en el que ha tomado la palabra durante el debate de una moción del PSOE, que no ha prosperado, que pedía reconocer y apoyar el esfuerzo del Gobierno de Aragón sobre este asunto y desde el PP y Cs han pedido incluir a más instituciones que los socialistas no han aceptado. Ha decaído con el rechazo de PP, Cs y VOX, la abstención de Podemos y el apoyo de ZeC y PSOE.

Azcón ha dicho que la oposición ha apoyado esta candidatura, pero el PSOE "quiere propaganda para el Gobierno de Aragón cuando ha habido otras instituciones que también han trabajado".

Por ello les ha indicado: "no quieran protagonismos que no les han correspondido al cien por cien". Ha precisado que se debate una candidatura en pie de igualdad entre Aragón y Cataluña y, a su parecer, puede ser que se rectifique el acuerdo firmado entre la Generalitat y el COE o que salga adelante y perjudique a Aragón. En tal caso se ha preguntado de quien será responsabilidad.

"Es un problema del PSOE en España y los socialistas necesitan los votos de los independentistas y por eso no puede haber una candidatura de igualdad. Necesitan los votos para seguir en La Moncloa en lugar de defender a los aragoneses y los valles que necesitan desarrollar el motor del Pirineo".

OPORTUNIDAD

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha explicado que la moción buscar reconocer el trabajo del Gobierno de Aragón dentro del "espíritu de igualdad de oportunidades" para lograr la candidatura de los Juegos de Invierno 2030 y pedir al COE que el reparto de pruebas deportivas "sea absolutamente equilibrado" entre las dos CCAA porque se trata del Pirineo y sus valles.

Ranera ha comentado que se trata de una oportunidad económica que garantice el empleo y en los valles apuestan por que sea un proyecto con retorno económico y laboral y se mantenga la población. El objetivo es sumar porque "unidos valemos más y en un plano de igualdad entre Aragón y Cataluña".

Ha dicho rechazar la enmienda de Cs porque es un proyecto "liderado" por el Gobierno de Aragón y tras llamarla "negacionista" le ha pedido reconsiderar el texto del PSOE.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha dicho que los esfuerzos de Lambán son sinceros, pero ha dudado de que sean positivos ante la subordinación que parece que pide Cataluña. "El que no está actuando a la altura que debiera es el presidente Sánchez, que está dispuesto a traicionar a los españoles, en este caso aragoneses, para atender las peticiones de la Generalitat".

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha comentado que esta candidatura está planteada como un cajellón sin salida porque no se habla del futuro de los valles pirenaicos. El COE ha presentado un documento de dos carillas y es una "tomadura de pelo" porque no hay estudios de viabilidad ni previsiones de gasto, ni cobertura televisiva. "Nada. Solo dos carillas del COE", ha afeado. Ha anunciado la abstención porque no se puede opinar de algo que no existe.

CAMBIO CLIMÁTICO

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha dicho que niega la mayor y se opone a unos JJOO porque el cambio climático ha provocado un retroceso de los glaciares pirenaicos o que la mitad de la nieve de las estaciones ya es artificial. "Hay que detener" los proyectos de ampliación de las estaciones de esquí y escuchar a los que hablan de turismo de todo el año, de naturaleza y montaña, no solo nieve, ha puntualizado.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha dicho que muchos pueblos no existirían sin la nieve y ha reiterado su apoyo a la candidatura y al Gobierno de Aragón en su defensa y ha añadido que también al resto de instituciones aragonesas. Además, que Sánchez diga al COE que la candidatura sea en igualdad con Cataluña.

Ranera le ha dicho que no lo acepta porque no prevalecen los auténticos protagonistas de la candidatura. "Ya sabemos el papel que han jugado cada uno, no solo los concejales, sino todos los aragoneses".

El concejal del PP, Ángel Lorén, ha alertado de que las candidatas rivales --Saporo y Vancouver-- van más adelantadas. Ha considerado que es un precio demasiado alto lo que hace Pedro Sánchez porque difícilmente con el apoyo de ERC apoyará un proyecto de país.