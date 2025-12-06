Azcón dice que empezará conversaciones para aprobar presupuestos: "Si no se aprueban lo lógico es convocar elecciones"

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llevará a cabo esta próxima semana la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes para pulsar los apoyos con los que puede llegar a contar en la negociación de los presupuestos de la Comunidad, unas cuentas sobre las que considera que "no hay razones objetivas para que no puedan tener los votos suficientes".

Así lo ha manifestado este sábado 6 de diciembre en Madrid en los prolegómenos del acto de conmemoración por el aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los diputados.

Azcón ha asegurado que hará "todo lo posible" para lograr los apoyos necesarios para que las cuentas salgan adelante por cuanto "Aragón, ha sostenido, vive un momento de crecimiento económico, de atracción de inversiones como no nos ha pasado nunca" y el presupuesto "va a mejorar la calidad de vida de los aragoneses" mediante "incrementos históricos" en la sanidad, la educación, los servicios sociales y en nuevos proyectos "que mejoran la economía de nuestra Comunidad".

Un planteamiento que "debería hacer que nos uniéramos, que hubiera una responsabilidad suficiente para saber que el momento que vive Aragón necesita unos presupuestos", ha considerado. En caso contrario, ha advertido, "lo lógico es que se convoquen elecciones".

"Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país y que la prioridad pasa por que en Aragón sigan yendo las cosas bien y porque haya un cambio político en España, pues evidentemente convocaremos elecciones", ha reiterado. Una posibilidad cuyo calendario ha declinado avanzar para centrarse en las reuniones de la semana que viene.

Preguntado por los medios de comunicación por la "incapacidad" que le ha reprochado la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, para aprobar los presupuestos, Azcón ha eludido la confrontación y se ha limitado a señalar que "la responsabilidad es de todos", y que el PP, al carecer de una mayoría propia, hablará con todos los grupos, pero especialmente "con aquellos partidos políticos que a los aragoneses les dieron la responsabilidad de cambiar".

"Creo que durante este tiempo lo hemos hecho bien, creo que la Comunidad autónoma se encuentra en un buen momento y que no hay razones en Aragón para que no se aprueben unos presupuestos", ha defendido.

Sí ha entrado Azcón a la cuestión deslizada por Vox de condicionar su apoyo al PP en Extremadura a la salida de la candidata María Guardiola. Azcón ha reivindicado que la democracia "se basa en entender el pluralismo político y en respetar a todos", lo que a su entender pasa por "respetar a los adversarios políticos".

"Creo que nos va mejor cuando nos respetamos y cuando respetamos las decisiones del resto de los partidos políticos". Y, llevando el asunto también a la situación de su Comunidad, ha afirmado que "la democracia consiste en que nos pongamos de acuerdo cuando no tenemos una mayoría y eso pasa por el mínimo común. El mínimo común para que podamos seguir transformando y mejorando nuestra sociedad".

"Creo que merecería la pena que todos tuviéramos las prioridades claras. Las del Partido Popular son indudables: hay que cambiar el Gobierno de España y Vox tiene que saber si quiere cambiarlo y quiere cambiar a Pedro Sánchez o quiere bloquear las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular porque creo que es incompatible", ha advertido a la formación de Santiago Abascal

LA RONDA, EL MARTES Y MIÉRCOLES

Tras la presentación del proyecto este mismo viernes a cargo del propio Azcón y del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, el gabinete de presidencia ha contactado con los portavoces de las diferentes formaciones con representación en el Parlamento autonómico para fijar el cuadrante de entrevistas.

En esa ronda de llamadas, tan solo el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha trasladado su decisión de no acudir a la reunión.

El tanteo, sin más demora que el puente de la Constitución, comenzará de esta manera este próximo martes 9 de diciembre con los encuentros con los grupos que respaldaron las cuentas de 2023, la "mayoría de cambio" como ha recordado este sábado Azcón, PAR, Teruel Existe y Vox, este último antiguo socio hasta su salida del Ejecutivo cuyo respaldo ahora volverá a resultar esencial para la viabilidad del proyecto de presupuestos.

El presidente aragonés trasladó el viernes que desea un diálogo "constructivo" y "transparente" y se mostró dispuesto a recibir aportaciones del resto de grupos, pero aclaró que ese diálogo "tiene que construirse con una voluntad clara de los partidos políticos de aprobar el presupuesto" para llevarlo al Parlamento.

Así, Azcón se reunirá con el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, el martes a las 11.30 horas. Una hora después está previsto el encuentro con el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Y para la tarde, a partir de las 17.00 horas, quedará la reunión fundamental con el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco.

Del resultado de esa última entrevista dependerá en buena medida que la balanza se termine por inclinar del lado de la carrera electoral o que Aragón vaya a contar con presupuestos porque el miércoles Azcón encarará las reuniones con los grupos de la oposición.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz trasladará su posición a las 10.30 horas. A las 11.35 horas Azcón departirá con el diputado de Podemos, Andoni Corrales y, liberado el turno de CHA tras declinar José Luis Soro la cita, la ronda concluirá por la tarde con el portavoz del principal grupo de la oposición, el PSOE de Fernando Sabés, a las 17.00 horas.

El proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 asciende a 9.145 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Azcón pidió el viernes "responsabilidad" al resto de fuerzas políticas --sin nombrar expresamente a Vox--, a las que consultará antes de decidir si lo lleva a las Cortes para su tramitación. "Si este presupuesto no se aprueba, hay elecciones", dejó claro.

El presidente instó a los partidos de la oposición a "construir entre todos y no bloquear" en el actual momento de "optimismo" en Aragón. Para ello, ha anunciado una ronda de contactos, que comenzará con los grupos que apoyaron las cuentas de 2024 --Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR--, y será tras estas conversaciones cuando el Gobierno valorará si lleva el proyecto a las Cortes de Aragón.