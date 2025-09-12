Azcón: "Lo que ocurre en Gaza es absolutamente indefendible, sin paliativos"

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha afirmado que "lo que ocurre en Gaza es absolutamente indefendible, sin paliativos", independientemente de que "unos lo quieran llamar genocidio u otros masacre".

Así lo ha expresado Azcón este viernes, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación tras una rueda de prensa para anunciar una inversión empresarial en Aragón.

"Me parece un verdadero drama que se utilice políticamente lo que está ocurriendo en Gaza con afán partidista", ha opinado el jefe del Ejecutivo autonómico, para aclarar que el Gobierno de España y, fundamentalmente, el presidente, Pedro Sánchez, "utiliza el drama humanitario que se está produciendo en Gaza con intención partidista, con intención política y no con el ánimo de generar un consenso social que ayude a que la posición internacional de España sea, de verdad, determinante para poder solucionar el problema".

Ha reconocido que la ofensiva israelí en Gaza, "sin ningún género de dudas, me conmueve, como a todos y cada uno de los españoles", puesto que lo que ocurre "da igual que haya unos que lo quieran llamar genocidio, que otros lo quieran llamar una masacre, pero es absolutamente indefendible, sin paliativos, absolutamente indefendible".

El también dirigente de los 'populares' en Aragón ha apuntado que "ver las imágenes que estamos viendo le estremece el corazón a cualquiera que tenga una mínima humanidad".

Por tanto, ha pedido "tratar este tema con más responsabilidad y con mayor sentido común que el que veo que está tratando el presidente del Gobierno", a quien ha acusado de "hacer un regate corto político y crear conflictos en lugar de liderar soluciones".