Azcón participará en la concentración 'Por Ceuta' el 2 de septiembre en Zaragoza

Concentración en apoyo a Ceuta, del 2 de septiembre, promovida por la FEMP - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participará el próximo 2 de septiembre en la concentración 'Por Ceuta' que tendrá lugar en Zaragoza, a partir de las 20.00 horas en la plaza del Pilar, han informado a Europa Press desde el Gobierno de Aragón.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para el 2 de septiembre concentraciones frente a los 8.132 Ayuntamientos de España en solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta, con motivo de la entrada irregular de al menos 72.000 inmigrantes desde Marruecos el pasado mes de julio.

En Teruel asistirá el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. En Huesca tendrá lugar a la misma hora a las puertas del Círculo Oscense.

Las concentraciones tendrán lugar, además, en una fecha señalada para la Ciudad Autónoma, ya que se celebrará coincidiendo con el Día de Ceuta. La convocatoria permitirá a los participantes expresar públicamente su respaldo al pueblo ceutí y compartir un mensaje de afecto desde la capital altoaragonesa.

INICIATIVA CIUDADANA

También ha convocado, en el mismo lugar y a la misma hora, la iniciativa ciudadana 'Por Ceuta' en las principales ciudades de España y se ha solicitado que estas convocatorias sean cívicas, pacíficas y abiertas a todos los ciudadanos.

En la web 'https://porceuta.es/manifestaciones' se puede acceder a un mapa en el que se localizan las ciudades y el emplazamiento donde se ha convocado la concentración.

La web dispone de varias pestañas en las que se puede pinchar para conocer los motivos de esta iniciativa ciudadana que surge después de que los pasados días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron irregularmente la frontera de una ciudad de 80.000 habitantes, de los que se estima que alrededor de un 10 por ciento todavía permanecen en Ceuta.