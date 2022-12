Azcón pide coherencia al PSOE cuando pide que dimita por su candidatura, pero a Maroto le pide fotos

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, le ha dicho a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, que "tiene el cuajo" de pedirle que se vaya del Ayuntamiento por ser candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, pero a la ministra de Industria, Reyes Maroto, candidata al Ayuntamiento de Madrid le pide fotos. "Le recomiendo más coherencia", ha añadido tras mostrar en imagen en la que se hacían un 'selfie'.

Azcón ha replicado a Ranera que cuando convoca a los medios de comunicación "siempre" responde a lo que le preguntan, no como el presidente del Gobierno, Javier Lambán, que este miércoles se fue a Teruel a "atacar a la alcaldesa y decir que no estaban hechos unos accesos por del Ayuntamiento y la realidad es que es por culpa del Ministerio de fomento". "Ataca mintiendo" ha resumido.

El alcalde ha realizado esta intervención en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza antes de que se rechazara con los votos del PP, Cs y VOX; el apoyo del PSOE y Podemos y la abstención de ZeC, una moción del PSOE en la que se solicitaba al alcalde, Jorge Azcón, a que cese de manera inmediata en su cargo, para evitar continuar perjudicando los intereses de los ciudadanos y las relaciones entre instituciones.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha criticado a Azcón que ha puesto a la Alcaldía "al servicio de su partido", mientras ha abandonado a la ciudad "buscando solo su rédito personal y político". Tras incidir en que la ciudad necesita una alcalde y no un alcalde ausente para decir en tono jocoso que Azcón "está ahora con contrato temporal y precario" le ha recordado lo que le pasó a Pablo Casado "no vaya a repetirse la situación", ha alertado.

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha expuesto que ha habido más casos en los que un cago público anuncia que será candidato a otra institución y "no pasa nada", como la Ministra de Industria, Reyes Maroto, que será candidata a la Alcaldía de Madrid.

Calvo ha manifestado irónico que "al alcalde no lo tengo que defender porque también se merece lo suyo". Le ha pedido al PSOE que dejen al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que se defienda solo para apostillar que también realiza ataques al Ayuntamiento.

UTILIZACIÓN

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que Azcón abandona la ciudad para irse de candidato a la Comunidad Autónoma de Aragón y "eso no es malo, si no los dos años y medio sin ejercer de alcalde las 24 horas en la ciudad que le paga y le representa". Ha estimado que a Azcón nunca le ha importado mucho Zaragoza y ha utilizado a su principal institución para confrontar con el Gobierno de Aragón y España, "algo legítimo, pero poco adecuado", ha puntualizado.

Rivarés ha dicho que desde la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi, el PP nunca ha tenido como prioridad la ciudad, sino que el Ayuntamiento ha sido la institución desde la que hacer carrera política.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha considerado que Azcón "no ha dado muestras de acercarse a la ciudadanía porque no se ha bajado el sueldo". Ha señalado que, a diferencia de ZeC, desconoce los códigos éticos por lo que después de ocho años no vuelven a repetir en el cargo.

Santisteve ha expuesto que la democracia interna en el PP se practica poniendo los candidatos a dedo y desde arriba mientras que ZeC hace primarias. "Primero Feijóo dice que va de candidato al Gobierno de Aragón y ahora Azcón decide quién va de candidata a la Alcaldía, además ejerce el "paternalismo" porque "sabe quien será, pero no lo sabe la interesada".

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha recordado que la ministra de Educación, Pilar Alegría no dejó la Consejería de Universidad del Gobierno de cuando era candidata a la Alcaldía de Zaragoza. La realidad es que "a Lambán le tiemblan las canillas desde que Azcón es presidente del PP Aragón", le ha pedido al PSOE que traigan su plan de ciudad y sus propuestas y dejen de traer estas mociones. "Cometen un grave error poniendo todo el foco en Azcón porque logran que él brille más y a ustedes se les vean más las vergüenzas".

EN EL FANGO

La portavoz del PP, María Navarro, ha lamentado decepcionar al PSOE porque Azcón se quedará de alcalde hasta el final. "El PSOE se mueve muy bien en el fango, las amenazas, comidillas y conspiraciones para tapar lo que pasa en el ámbito nacional con Sánchez". Le ha indicado a Ranera que es muy osada en criticar la candidatura del alcalde cuando hay varias ministras en la misma situación. "Los argumentos se le caen, mientras no tienen alternativa".

El candidato de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Choaquín Bernal, ha criticado que el alcalde de la "inmovilidad no quería hacer cambio al Pignatelli, pero es lo que pasa al ser una sucursal de Génova, algo que en CHA no pasa porque hay autonomía".

"Ha engañado y ha utilizado el cargo del alcalde para su propio beneficio personal y político", le ha afeado Bernal desde la zona de público donde ha intervenido.

Ha recordado al alcalde que se le paga el sueldo hasta mayo de 2023 y le ha pedido que dimita al ser ya candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón y le ha preguntado si va a seguir cobrando el sueldo de alcalde mientras se presenta a candidato del PP al Gobierno de Aragón. "¿Se va a atrever?", se ha preguntado.

Al respecto, la vicealcaldesa le ha replicado a Bernal que cobra como asesor del grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, mientras interviene en el Ayuntamiento como candidato a la Alcaldía de Zaragoza, por lo que le ha pedido prudencia.