Azcón pide coordinación entre instituciones para gestionar el IMV y pide medios a Escrivá

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido coordinación entre los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España para gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha pedido medios, no solo económicos, sino de personal al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Azcón trasladará este petición al ministro Escrivá en la reunión telemática que mantendrá, junto a varios alcaldes, este jueves para abordar la gestión del IMV y que estaba prevista este pasado lunes.

"Confío en que en la reunión del jueves se den cuenta de que necesitan colaborar con otras administraciones y para que la medida sea efectiva necesitamos que el coste de la gestión no lo paguen los ayuntamientos, sino que el Gobierno de España ayude a que este proceso funcione mejor de lo que, por desgracia, está funcionando".

En declaraciones a los medios de comunicación Azcón ha aseverado que los ayuntamientos quieren ayudar en la tramitación del IMV, pero necesitan que el Gobierno de España les ayude. "Lo llevamos pidiendo hace días. No han tenido en cuenta el perfil de los usuarios cuando, además, no hay atención presencial. Vamos tarde, es evidente".

SATURADOS

Azcón ha explicado que las personas que lo solicitan es porque lo necesitan y, por el momento, la estructura del Ministerio "debería mejorarse sensiblemente".

A su parecer, se puede hacer con el trabajo de los ayuntamientos, pero "no pueden hacerlo si el Gobierno de España no envía recursos, no solo presupuestarios, sino de formación, equipos técnicos e informáticos, ha enumerado.

Los servicios municipales trabajan al 110 por ciento de sus posibilidades, ha asegurado el alcalde y tras felicitar al personal municipal por su "tremendo esfuerzo" ha aventurado que lo van a tener que seguir haciendo, pero "debe haber coordinación" entre instituciones.

Además el sistema del Ministerio revela "serias carencias y los teléfonos para pedir el Ingreso Mínimo Vital están saturados", pero no se han ampliado las líneas y tampoco están preparados los convenios que se deben firmar con los ayuntamientos y que primero se tenían que haber abordado en la FEMP, pero no hay convocatoria prevista, ha concluido.