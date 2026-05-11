Azcón pide la dimisión de Alegría por la supuesta orgía en el Parador de Teruel: "Nos ha mentido a todos los aragoneses"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido este lunes a la secretaria general regional del PSOE, Pilar Alegría, que dimita de todos sus cargos, tras las informaciones publicadas en 'El Español' sobre una supuesta "orgía con prostitutas" del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, que la dirigente socialista, entonces delegada del Gobierno en Aragón y alojada en dicho Parador, ha negado hasta el momento que se produjera. "Nos ha mentido a todos los aragoneses", ha asegurado.

En concreto, el diario digital ha publicado que el exasesor de Ábalos, Koldo García, organizó la llegada de varias mujeres al Parador de Teruel desde Andalucía.

En declaraciones a los medios de comunicación después de colocar la primera piedra de una promoción de 640 viviendas en el barrio zaragozano de Miralbueno, el también presidente del PP aragonés ha apuntado que recuerda "perfectamente" que Alegría, "en múltiples ocasiones" y especialmente en la comisión de investigación del caso 'Koldo' en el Senado, negó que se produjera esa fiesta y llegó a afirmar que "nada podía saber de lo que no se había producido".

Azcón ha remarcado que la ahora líder de la oposición autonómica era entonces delegada del Gobierno en Aragón y que de ella dependía la Policía Nacional en la Comunidad.

"No se enteró de una orgía con prostitutas que un ministro del Gobierno de España montó en el Parador de Teruel, pero hoy no existen dudas de que aquella orgía existió. Cuando todos estábamos con mascarillas, cuando todos salíamos de haber estado encerrados en nuestras casas, no solamente incumplía las normas sanitarias, sino que además pagaba con dinero público los viajes de prostitutas para montar orgías con ellas, y Alegría miró para otro lado", ha lamentado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL SENADO

A ello ha sumado que, en la comisión de investigación, la exministra de Educación "dijo exactamente que si se demostraba que ella había mentido y que eso había ocurrido, dimitiría", con lo que es el momento en que "tiene que asumir su responsabilidad y tiene que dimitir".

El presidente autonómico ha insistido en su crítica a que la entonces delegada del Gobierno manifestara "no haberse enterado de nada" de algo "tan grave como es una orgía de un ministro con prostitutas", que se habría producido supuestamente "a escasos metros de donde ella estaba".

"Hoy lo que toca es que Alegría asuma sus responsabilidades y haga lo que dijo que iba a hacer: dimitir de todos sus cargos si se demuestra que aquello ocurrió y que ella negó y ocultó", ha reiterado, ahondando en que la dirigente socialista "ha mentido".

Además, Azcón ha considerado que la secretaria general del PSOE Aragón "tiene que dar muchas explicaciones" ya que ella era entonces la responsable de la Policía Nacional y "nos hemos enterado de que hicieron gestiones con la Policía Nacional para ocultar lo que pasó en esa orgía con prostitutas que montó Ábalos en un parador de Teruel".

Así, ha preguntado "qué gestiones se hicieron con la Policía Nacional para borrar huellas" y "qué gestiones se hicieron para que no nos enteráramos de lo que allí de verdad había pasado".

"¿Allí fue una unidad de Policía, sí o no? Alguien ha borrado el registro de que una unidad de Policía Nacional se personó en el Parador de Teruel o no?", ha preguntado.