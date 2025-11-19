Azcón (PP) critica a Vox: "No entienden que el objetivo es acabar con el Gobierno de Sánchez

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante el segundo día del debate de política general sobre el estado de la Comunidad autónoma de Aragón,, en las Cortes de Aragón, a 25 de septiembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (Es - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sostenido este miércoles que "muchas veces parece que Vox no entiende que hay que pensar que el objetivo más importante que hoy tiene la democracia en este país es acabar con un gobierno, el más dañino que ha habido en la historia de nuestra democracia, que es el de Pedro Sánchez".

"Yo muchas veces tengo dudas de si Vox lo que quiere es cambiar a Pedro Sánchez o debilitar al Partido Popular", ha respondido Azcón en una entrevista en el programa 'Herrera en Cope', preguntado por las relaciones entre ambas formaciones y por el crecimiento en encuestas de los de Santiago Abascal.

Así, ha asegurado que no entendió que Vox dejara sus responsabilidades en el Ejecutivo aragonés, en julio de 2024, porque "los problemas se cambian trabajando" y "las decisiones se toman dentro del Gobierno". "En la oposición, la capacidad que tienes de transformar las cosas que no te gustan es infinitamente menor", ha añadido.

Por ello, ha dicho que en Vox "tienen que reflexionar" ya que les ve más interesados "en sus propios intereses que en los intereses generales de toda la sociedad".

Sobre las inversiones que están llegando a la Comunidad, principalmente en centros de datos, el presidente autonómico ha recalcado que no están en riesgo por la falta de acuerdo entre PP y Vox para aprobar unos presupuestos.

"Lo que está en riesgo son las inversiones que puede impulsar el Gobierno de Aragón. Lo que hablamos es de que queremos construir un hospital nuevo, de que queremos hacer centros de salud, de que queremos construir colegios, de que queremos seguir invirtiendo en la nieve", ha apuntado, explicando que, cuando no se aprueban las cuentas, uno de los capítulos que se ve más afectado es el de las inversiones, mientras los gastos corrientes "suelen seguir funcionando con normalidad".

En relación al crecimiento de Vox en las encuestas, Azcón ha insistido en que el PP no sólo aparece como la primera fuerza a nivel nacional, sino que, además, "será la fuerza política del centro-derecha que va a tener un mejor resultado en toda Europa", si bien ha reconocido que no van a tener mayoría, por lo que necesitan "poder sumar para cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez".