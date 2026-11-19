El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, en Calanda junto con el candidato al Congreso, Alberto Herrero. - PP

CALANDA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que la Comunidad Autónoma "no necesita anuncios" sobre producción energética y ha prometido que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si gana las elecciones generales del 29 de noviembre, aprobará nuevas normas para el sector en seis meses. Ha visitado la localidad de Calanda junto con el candidato al Congreso por esta provincia, Alberto Herrero.

La planificación energética no debe ir detrás de las necesidades "como ahora" y debe adaptarse a las necesidades de España, anticipándose a las inversiones, ha continuado Azcón porque "solo con previsión España conseguirá ser un país competitivo".

Azcón ha considerado que España necesita "un plan de choque que permita que esos proyectos e inversión que están a la espera de convertirse en realidad lo puedan hacer en el menor plazo de tiempo posible", resolviendo "el desafío fundamental" de Aragón, la llegada de las infraestructuras tecnológicas.

Ha recordado que "los centros de datos, las infraestructuras tecnológicas más modernas que actualmente se están construyendo en el mundo, miran a Aragón porque tenemos energía suficiente y energía renovable", añadiendo que "hoy no hay ningún sector en el mundo que invierta tanto como invierten las infraestructuras tecnológicas", por ejemplo en La Puebla de Híjar.

Se ha quejado de que, con el proyecto de Real Decreto de centros de datos, el Gobierno de España "quiere boicotear el futuro de Aragón, quiere que el esfuerzo que hemos hecho en Aragón para atraer proyectos de inversión tecnológica se paralice por una normativa que no tiene sentido y no entienden en Europa". Ha prometido derogarlo si, finalmente, el Consejo de Ministros lo aprueba "en los últimos minutos".

Azcón ha señalado que la factura energética ha aumentado un 47% desde que gobierna Pedro Sánchez, "ha subido tanto como los alquileres".

Ha observado que la energía es un factor de competitividad, de atracción de empresas e inversiones, también en la provincia de Teruel. En este ámbito, ha continuado, hay dos modelos, el de Pedro Sánchez y el del PP. El también presidente del Gobierno de Aragón ha aludido al apagón ocurrido en toda España en 2025, "que no habíamos conocido nunca, un cero energético, algo que no ocurre en ningún país desarrollado del mundo", un ejemplo de "la pésima gestión" de Sánchez.

"El apagón fue un desastre desde el punto de vista de la solvencia del país, pero tampoco vamos a olvidar que el apagón significó que ocho personas perdieran la vida". Se ha quejado de que "nadie ha asumido las responsabilidades y nadie toma decisiones profesionales".

Red Eléctrica Española está dirigida por una exministra socialista, Beatriz Corredor, "que no tenía ninguna experiencia" en la gestión de energía y la consecuencia fue el apagón, también las dificultades para atraer inversiones, ha dicho Azcón.

En la provincia de Teruel el Nudo Mudéjar "ha sido un fiasco" y los proyectos alternativos al cierre de la central térmica de Andorra "han fracasado de una forma estrepitosa".

"La red de energía está ahí, pero los proyectos necesarios para aprovechar esa red de energía, los proyectos que tenía que tramitar el Gobierno de España para el nudo mudéjar, no se han puesto ni uno solo en funcionamiento", ha lamentado.

De esta forma, "no solamente perdemos la oportunidad de vender energía, también perdemos la oportunidad de consumirla y de transformarla en el territorio, de hacer que nuevos puestos de trabajo, nuevas inversiones y nuevos proyectos vengan a la provincia de Teruel".

"Que la energía sea una realidad, que esté bien gestionada significa reindustrializar Teruel" y generar prosperidad. También ha mencionado el Proyecto Catalina, de producción de hidrógeno verde, que todavía no se ha puesto en marcha por "la mala gestión" ya que el Gobierno de España no ha tramitado las autorizaciones.

Jorge Azcón ha pedido una nueva planificación energética para ampliar las fábricas que ya están en funcionamiento y para nuevos proyectos urbanísticos. "La planificación energética lleva años de retraso en nuestro país, años en los que podíamos haber aprovechado oportunidades y la mala gestión del ministerio ha hecho que esas oportunidades, que esas inversiones, que esos puestos de trabajo no se puedan hacer realidad".

"Ahora, cuando ya se quedan sin tiempo, cuando ya están viendo la puerta de salida, el Gobierno de España dice que va a aprobar una planificación energética en el Consejo de Ministros".

El líder de los populares aragoneses ha afirmado que "Aragón tiene proyectos industriales estratégicos, necesidad de ampliar proyectos que ya están en nuestra comunidad o algo tan importante como que la energía sirva para que podamos construir más viviendas".

"Todos esos proyectos son proyectos que sin una planificación energética es imposible que se lleven a cabo y, por lo tanto, no podemos perder más tiempo".

CORRUPCIÓN

Asimismo, Jorge Azcón ha aseverado que la corrupción es "otra seña de identidad" del PSOE, recordando que un juzgado de Teruel ha remitido la causa de Forestalia a la Audiencia Nacional al estar presuntamente implicado el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Mala gestión, retrasos, corrupción, con todo eso es con lo que queremos acabar con la nueva planificación de energía".

Ha afirmado que "Aragón es una potencia a la hora de producir energía" ya que la Comunidad Autónoma produce más de 6.000 megavatios de energía eólica, 4.000 de energía solar. "Queremos que la energía que se produce en Aragón se pueda transformar en Aragón para aportar valor en Aragón y para crear proyectos".

"Estos dos ejemplos de los que hemos hablado, tanto el Nudo Mudéjar como el Proyecto Catalina, son un perfecto ejemplo de la desidia, de la mala gestión y de la corrupción que el Partido Socialista también ha llevado a la energía", ha continuado diciendo.

POLÍTICA ENERGÉTICA "NEFASTA"

El candidato del PP al Congreso Alberto Herrero ha rechazado la "nefasta" política energética que, a su juicio, está implementando el Gobierno de Pedro Sánchez, "un desastre".

Ha mencionado el apagón del 28 de abril de 2025, ocurrido en toda España y Portugal, también los de Canarias y las paradas de producción de algunas grandes empresas por riesgo de colapso del sistema eléctrico español.

Herrero ha criticado el cierre de la central térmica de Andorra y las de As Pontes y Carboneras, también la intención de cerrar centrales nucleares, al contrario que en Francia y Alemania.

Igualmente, ha defendido la seguridad de abastecimiento de energía las 24 horas del día, el abaratamiento de su coste y la reducción de las emisiones de CO2.