Azcón (PP) rechaza el "sí a Sánchez" de Alegría (PSOE), que tilda a su oponente de "señor No"

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Pilar Alegría, han protagonizado en la noche de este lunes un debate cara a cara en Aragón Televisión, que se ha emitido también en Aragón Radio, donde Azcón ha rechazado el "sí a Sánchez" de su oponente, que le ha tildado de "señor No".

En su intervención, Azcón ha defendido "un modelo de prosperidad y crecimiento", asegurando que "Aragón vive un momento histórico innegable", con miles de millones de euros de inversiones empresariales, avanzando hacia "un escenario de pleno empleo" y "riqueza, progreso", así como el aumento de la recaudación fiscal, lo que "va a hacer que puedan mejorar los autónomos y las pymes", aseverando que "hoy Aragón es imparable".

Ha dicho que durante los últimos diez años Aragón ha crecido medio punto por debajo de la media nacional, pero en los próximos años Aragón crecerá entre seis y siete décimas por encima de la media de España, "un crecimiento histórico".

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección ha aseverado que los socialistas anunciaron inversiones por 10.000 millones de euros en su etapa de gobierno y él en unos meses ha anunciado 75.000 millones, --mencionando los centros de datos--.

Jorge Azcón ha dejado claro que "no existen los recortes y privatizaciones" en su etapa de gobierno, apuntando que en dos años ha aumentado el presupuesto de la comunidad en mil millones de euros, tras lo que ha asegurado que el anterior Gobierno dejó la sanidad "en colapso", los profesores eran "los peor pagados" de España y las carreteras las peor mantenidas, aseverando que la financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España es el verdadero peligro para los servicios públicos.

MÁS MÉDICOS DE FAMILIA

Ahora hay más de 1.700 sanitarios trabajando más que cuando gobernaba el PSOE, ha continuado Azcón, quien se ha comprometido a contratar a todos los médicos de familia que quieran trabajar en la red pública aragonesa. También ha señalado que Alegría no ha creado ni una plaza de estudiante de Medicina.

El candidato del PP ha opinado que Alegría está "inhabilitada para defender Aragón", recordando que comparó la financiación "privilegiada" con las ayudas al funcionamiento de Teruel y ahora apoya un sistema de financiación que "han pactado con los independentistas catalanes". Se ha remitido a un informe de FEDEA para afirmar que con el nuevo sistema la financiación subirá unos 200 millones de euros, no 630.

"Yo tengo que defender Aragón y cuando usted se pliega ante los independentistas le gustaría que me callara" pero no lo hará porque no está dispuesto a "pagar las deudas a los independentistas catalanes" para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa y ha insistido en proponer la inclusión en la financiación autonómica de criterios como la despoblación o la orografía.

A su juicio, Pedro Sánchez ha enviado a Alegría a Aragón "para que se siga humillando" ante los independentistas catalanes. A su juicio, Alegría no quiere ser presidenta de Aragón sino delegada del Gobierno de Sánchez.

Azcón ha recordado que Alegría comió semanas atrás "amigablemente" con "el acosador sexual Paco Salazar". "Los años que ha estado en Madrid se ha acostumbrado a no decir la verdad", le ha afeado.

En su minuto de oro, Azcón ha expuesto que ha recorrido Aragón "de verdad, desde el Moncayo a Monegros, de Teruel al Pirineo" y ha escuchado las reivindicaciones de los aragoneses. "Quiero construir el Aragón del que nos sentimos orgullosos, pensado para todos los aragoneses, un Aragón que cuida a sus personas mayores y a los que lo necesitan".

"CERCANÍA Y HUMILDAD"

La candidata socialista ha enfatizado: "Quiero servir a mi tierra" y ser presidenta "con más cercanía y humidad", llamando la atención sobre la despoblación, frente a la que "hay alternativa".

Alegría ha destacado las "buenas cifras" de Aragón en materia de empleo, que ha atribuido a la diversificación de la economía, mencionando Platea, Plaza o el aeropuerto de Teruel, proyectos que "siempre han venido de la mano de Gobiernos socialistas", apostando por atraer inversiones "sostenibles".

"Aragón siempre ha tenido buena posición económica", indicando que si se confirman las cifras de Azcón se alegrará, añadiendo que cuando Azcón llegó al Gobierno había proyectos, a lo que se suman los fondos europeos, que han supuesto inversiones de 250 millones en Stellantis, 92 en regadíos y 394 en ferrocarriles, a pesar de que si fuera por Azcón "esos fondos europeos no hubieran llegado a Aragón", realzando la apuesta del presidente Javier Lambán (2015-2023) por la gigafactoría de baterías de Figueruelas (Zaragoza).

"Mientras algunos peleaban para conseguir los fondos europeos usted ponía palos en las ruedas", ha reprochado a Azcón, apuntando que se han destinado 21 millones a educación y también para Formación Profesional: "Si hoy se está invirtiendo es por el precio de la energía, un 40% más bajo que en Alemania, y por la conectividad que tiene nuestro país, por encima del 90% en banda ancha".

Respecto a los centros de datos, se ha mostrado "más ambiciosa" y ha exigido que los centros atraigan empresas y que se garantice que no subirán los precios de la energía y del agua. Si Alegría es presidenta su objetivo será seguir atrayendo inversiones para implantar proyectos con creación de empleo y respeto a los recursos naturales, también para proteger los servicios públicos.

POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD

La principal prioridad de Alegría, si gobierna, será el acceso a la vivienda y facilitar la atención en sanidad, así como apoyar la educación pública y mejorar el transporte: "Esos derechos van a ser mi prioridad".

Ha llamado la atención sobre los plazos de atención en medicina de familia y en atención especializada, de varias semanas según sus datos, porque "no se están dando los recursos que se necesitan a la sanidad pública", prometiendo que si gobierna el plazo máximo de espera será de tres días para medicina general con transporte público para acudir al médico en los pueblos, mientras que en Educación ha dicho que la propuesta del PP es concertar el bachillerato aunque en la red pública hay 1.500 plazas por cubrir.

"Nunca había habido un presupuesto tan alto y nunca se había hecho tan poco", ha realzado la socialista. "Los derechos y servicios son una prioridad, quiero que cualquier familia o joven pueda encontrar vivienda y no pagar más de 500 euros".

ARAGÓN EN ESPAÑA

"Cuando Aragón le ha ido mejor ha sido cuando hemos sabido transitar por la cooperación", ha expresado Alegría, criticando "el ruido estéril" de Azcón, que "no es bueno para los aragoneses".

"Usted es el señor No", ha espetado Alegría a Azcón, rechazando su "sectarismo político", asegurando que es cierto que el nuevo sistema de financiación aporta 630 millones más a la Comunidad Autónoma y se desconoce la propuesta del PP, restando valor a la 'Declaración de Zaragoza' firmada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y todos los presidentes regionales del PP. Ha defendido la condonación de la deuda autonómica.

El PP no hizo "nada" por la financiación autonómica cuando gobernó España y ha reclamado "un debate serio y sosegado", tras lo que ha apuntado que con los 630 millones de euros se podría contratar a miles de médicos.

Para Alegría, Azcón "siempre se ha sentido cómodo en la confrontación" y ha tildado de "lamentable" que Azcón aluda a Paco Salazar "como un hooligan o palmero del odio".

En su minuto de oro, Alegría ha señalado que se ha visto la forma de ver la política de "los que creen en cualquier cosa y los que no" y que algunos "utilizan el miedo para dividir y enfrentar", añadiendo que su camino es "construir Aragón desde la ilusión y la esperanza", oponiendo "el modelo de las derechas o el de los derechos".