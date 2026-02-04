Azcón (PP): "Si al PP le va bien el domingo, a Sánchez se le acaban los días en La Moncloa"

HUESCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección, ha intervenido este miércoles en el mitin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado en el Teatro Olimpia de Huesca. Azcón ha afirmado que si el próximo domingo, día de las votaciones, le va bien al PP "a Sánchez se le acaban los días en La Moncloa".

En su intervención, Azcón ha considerado que el PSOE va a sufrir "un batacazo electoral como no se recuerda" y que su mejor expectativa es que a Vox le vaya bien el domingo porque "están retroalimentándose".

"Lo que de verdad va a cabrear a Sánchez es que el PP tenga un buen resultado", ha continuado Azcón, criticando el "populismo" de Vox, que ha comparado con el de Podemos porque "está pensando en sus intereses, no en los aragoneses, no porque defienda abiertamente el trasvase, sino porque Vox quiere que la gente esté enfadada".

Ha dicho que el PSOE exigió una campaña limpia y que le ha llegado un audio de un expresidente de la Comunidad Autónoma que dice que el PP va a bajar las pensiones: "Hay que estar muy hundido para utilizar a quien tiene el digno honor de ser presidente y caer muy bajo para prestarse a llamar a personas mayores para mentirles sobre su pensión", lo que responde a "la desesperación" del PSOE, cuyos líderes van a ser "capaces de todo" ante su "peor resultado en la Historia", de forma que "si pudieran hacer más cosas estarían dispuestos a rebajarse todavía más".

Esta campaña electoral es "distinta" por muchas razones, por ejemplo la abundancia de debates electorales, "cosa que antes no pasaba", indicando que "es importante", señalando que el PP no tiene "nada que ocultar" y ha recordado que en su etapa en el Ayuntamiento de Zaragoza pidió un debate cara a cara con Pilar Alegría, en 2019, y en 2023 con Javier Lambán, en el ámbito autonómico, y ambos les dijeron que "tururú".

PROBLEMAS INSUPERABLES

Pilar Alegría "tiene una serie de problemas insuperables, preguntas irresolubles" porque "está inundada de corrupción" y su problema es "cómo va a convencer a ninguna mujer", pronosticando que tendrá "el peor resultado de la Comunidad Autónoma".

La candidata del PSOE "no le dice la verdad ni al médico y le da igual mentir sobre las grandes cuestiones que sobre cuestiones insignificantes" y ha sido "la peor portavoz que podría tener el peor Gobierno de España el de Pedro Sánchez".Los socialistas están "rodeados de corrupción en el corazón del PSOE", no solo el caso 'Koldo' o la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, sino también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien "está contando billetes".

"Si hay algo especialmente grave es cómo va a convencer Alegría a las mujeres con lo que está pasando en el PSOE en la relación que sus más altos dirigentes han tenido con las mujeres", ha continuado Azcón, mencionando la visita del exministro José Luis Ábalos al Parador de Teruel.

También ha realzado cómo "los casos de acoso sexual se han multiplicado alrededor de distintos dirigentes del PSOE" y "cuando se denuncia que Salazar tenía acusaciones gravísimas, Alegría se fue amigablemente a comer con él, posiblemente a pesar de que ella sabía las acusaciones de acosador sexual, a pedirle que le ayudara en la campaña electoral". Para Azcón, "es imposible que las eleciones las gane quien se ha permitido asesorar por un acosador sexual".

Azcón ha expresado que el PP ganará las elecciones, ha agradecido la participación de Núñez Feijóo en la campaña electoral aragonesa "recorriendo Aragón de arriba a abajo, señal de que vamos a cosechar un magnífico resultado".

"PONER A HUESCA EN EL MAPA"

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha proclamado "fan" de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y ha asegurado: "Estamos poniendo Huesca en el mapa", mencionando los proyectos de Medicina y Farmacia, también la gastronomía y la mejora del entorno del río Isuela. "Estamos trabajando juntos", ha añadido.

Jorge Azcón ha prometido inaugurar "bien" el centro de salud 'Ramón y Cajal' porque "lo importante es pensar en la gente, no hacerlo atropelladamente para hacerlo mal" y ha abogado por anteponer los intereses de los usuarios a los intereses electoralistas, "lo que caracteriza al PSOE".

El único partido que se presentó en las pasadas elecciones, en 2023, con un proyecto específico para Huesca fue el PP, mencionando el Plan Pirineos, presentado esta legislatura, con una inversión ya realizada de 200 millones de euros en las cuatro comarcas pirenaicas.

"Podemos decir que hemos cumplido y hemos conocido lo que el PSOE está haciendo con la variante de Huesca, que han parado, lo que no tiene nombre" porque son "décadas de paralización". "Es la realidad de lo que preocupa al PSOE" la provincia de Huesca.

AGUA

También ha aludido a su reunión, esta tarde, con las comunidades de regantes, proclamando que "en Aragón no sobra agua" y que "es imposible decir que defiendes a los agricultores y apoyar un trasvase del Ebro", añadiendo que hacen falta obras hidráulicas, emplazando a terminar Mularroya, Yesa o La Loteta. "En Almudévar se han olvidado la luz y en Mularroya se han olvidado de desviar un gasoducto", criticando al "Ministerio del Desastre Hidrológico", en alusión al MITECO.

Ha exigido que se pongan claúsulas de salvaguarda de los agricultores, como controles en las fronteras, en el acuerdo de Mercosur, también en la Política Agraria Común porque "con el presupuesto del campo no se juega", rechazando "la burocracia que asfixia" a los agricultores.

"El campo en nuestro país necesita una revolución porque los años de gobierno socialista han sido insoportables para los agricultores", criticando la reducción de las dotaciones de agua.

Ha apostado por mejorar las políticas de vivienda, sociales, de carreteras y ha enfatizado que el PP puede contar a los aragoneses "la verdad", como el aumento del presupuesto sanitario, lo que ha contrapuesto a la gestión del cuatripartito en el anterior Gobierno regional.

Azcón ha puesto de relieve "la atracción de inversiones" empresariales, que se elevan a 90.000 millones de euros: "El modelo del PP es atraer inversiones que signifiquen decenas de miles de puestos de trabajo". Ha apuntado que el Alto Aragón tiene la mejor tasa de desempleo de España.

"RESPONSABILIDAD"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha afirmado que "Huesca abre otra etapa para Aragón" y que "creemos en Aragón" porque "Aragón es imparable gracias al Gobierno de Jorge Azcón", añadiendo que el PP Huesca comparte el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para España, confiando en que "pronto" sea el presidente del Gobierno de España.

"Hay tantas inversiones millonarias que a la oposición le cuesta hacer las cuentas", ha señalado Orduna, destacando la preocupación de Azcón por la educación, la vivienda y el agua, proclamando: "El 8 de febrero vamos a volver a ganar" las elecciones autonómicas.

"Sé lo que supone gestionar con responsabilidad", ha dicho la alcaldesa, indicando que el 91 por ciento de los fondos europeos para la ciudad están ejecutados "y partiendo de cero, de ningún anteproyecto", de forma que "dos años del PP equivalen a tres del PSOE", en alusión a las inversiones reales.

Orduna ha enfatizado que también sabe gobernar "en momentos duros", como en el caso de la plaza Santa Clara y durante la gestión del apagón energético. "Nos hemos dedicado a cuidar a nuestros vecinos con una coordinación institucional impecable", ha continuado, asegurando que "cuando el PP gobierna las cosas funcionan bien" y que así será con Feijóo al frente del Gobierno de España.

"No creemos en los insultos ni las mentiras, sino en trabajar juntos por los problemas reales", ha proseguido la alcaldesa, quien ha exigido "equidad e igualdad" para la capital altoaragonesa. "Los españoles, vivamos donde vivamos, tenemos derecho a ser iguales", ha concluido.



