Azcón (PP): "Los zaragozanos no perdonarían desaprovechar la mayoría de centro derecha tras 20 años"

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que para que haya un alcalde del centro derecha tiene que haber 16 votos porque sino la izquierda gobernaría la ciudad. El edil ha apostillado lo siguiente: "Creo que los zaragozanos no perdonarían que existiendo esa mayoría en 20 años la desaprovecháramos".

Azcón ha precisado que de esa mayoría del centro derecha, la mitad, ocho concejales son del PP. "Estoy convencido de que esa lógica electoral tendrá espacio". Los otros ocho concejales son del espectro de centro derecha y ha confiado en que, entre todos, sean capaces de ponerse de acuerdo.

"Espero que, por primera vez en 20 años, Zaragoza consiga un equipo de gobierno que responda a ideas liberales y que piense que la ciudad necesita resolver problemas en lugar de crearlos". "Hay que trabajar en un programa de gobierno que deshaga el lío, la bronca y la confrontación de estos cuatro años. Hay un cambio de centro derecha y quiero que sea tranquilo y en positivo y por eso nos ponemos a trabajar desde hoy".

La mayoría del centro derecha pasa por la suma de los 8 concejales del PP, los 6 de Ciudadanos (Cs) y los dos de Vox; mientras que la otra alternativa saldría de los 10 concejales del PSOE y los 6 de Cs. Con ambas fórmulas se alcanza la mayoría absoluta de 16 escaños sobre los 31 del pleno.

El grupo municipal del PP ha mantenido este miércoles su primera reunión de los ocho concejales electos para comenzar a confeccionar el programa de gobierno para este próximo mandato. "El objetivo del PP es un cambio en la ciudad con una mayoría de centro derecha en la que el centro está en el PP y vamos a hacer todos los esfuerzos por armar esa mayoría", ha subrayado Azcón.

NÚCLEO DURO

Puesto que para sumar esa mayoría de centro derecha necesita de los votos de Vox, el candidato del PP ha puntualizado que "para sacar adelante el programa hace falta el voto de 16 concejales en la investidura".

Azcón ha abundado reiteradamente en la idea de que hay que empezar a trabajar antes de que se constituya la corporación --el 15 de junio-- porque la ciudad "necesita un proyecto de centro derecha desde la mayoría que ha salido de las urnas y hay que trabajar desde ya en el programa que se tiene que poner en funcionamiento".

Su impresión es que cuatro años "pasan volando" y Zaragoza tiene muchos problemas para tener un Gobierno que se duerma en los laureles".

Por ello, los populares han tomado la iniciativa para comenzar a trabajar en un programa de gobierno que "sea factible, realizable y que responda a los programas electorales de los partidos del arco del centro derecha" que se han expuesto durante la campaña electoral.

En declaraciones a los medios de comunicación, Jorge Azcón ha enfatizado: "Hoy se inicia la andadura del grupo del PP, que queremos sea el núcleo duro del próximo gobierno de Zaragoza y que responda a un cambio que sea liderado por las fuerzas del centro derecha".

Preguntado por si se ve como alcalde, ha respondido que confía en que la mayoría de las urnas "se acabe trasladando a una mayoría del centro derecha". Para lograrlo hay que trabajar los programas de gobierno y el PP "tiene el liderazgo" del centro derecha. "Creemos que tenemos que ser los primeros en ponernos a trabajar".

En cuanto a los contactos con el resto de grupos municipales, Azcón ha manifestado que les ha trasladado la enhorabuena por los resultados y, respecto a su capacidad de decisión dentro del partido para entablar las negociaciones ha considerado que "hay que respetar los tiempos y el proceso, hoy toca hablar de programa de gobierno para los próximos cuatro años".

A VOX

"No hay nada peor que vender la piel del oso antes de cazarlo". Con esta frase ha respondido a las declaraciones del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Santiago Morón, quien ha dicho que sería muy fácil llegar a un acuerdo con la formación que lidera Santiago Abascal.

"Espero responsabilidad y que todo el mundo sepa que nos jugamos, en la quinta ciudad de España, ese cambio tranquilo y en positivo y aplicar la formula que nos ha dado resultado para estar donde estamos que es trabajar y ser responsables".

Preguntado por si considera a Vox un partido de extrema derecha, ha criticado que a la izquierda le encanta poner etiquetas. "A mi eso no me gusta. Yo se lo que soy y lo que represento y el esfuerzo titánico del grupo municipal del PP para que esa mayoría del centro derecha sea posible en Zaragoza".

Para Azcón, cuando hay posibilidad de un gobierno del centro derecha "se debe, en gran parte, a que los concejales del PP han sabido hacer una oposición útil y constructiva y los votantes han visualizado el trabajo en la oposición. Eso es lo que nos interesa".

ADVERTENCIA

En cuanto a que se pueda producir un intercambio entre instituciones ha opinado que quien quiera hablar de sillones "se equivoca". "Yo no lo voy a hacer. Primero es hablar de los problemas de los zaragozanos y con ese programa de gobierno".

Sobre este asunto ha expuesto que la fórmula del intercambio de sillones "no le ha dado buen resultado" ni al presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ni a Podemos, ni a ZeC, ni a los zaragozanos ni a los aragoneses". "Esa fórmula no me gusta porque piensa en los intereses políticos y no en los de la ciudad. Espero que haya un Gobierno de Aragón liderado por el PP y en el Ayuntamiento también".

En respuesta a si cedería la alcaldía para lograr el gobierno de centro derecha, Azcón ha recordado que en 2011 el PP logró 15 concejales y 131.00 votos y se quedó en la oposición; en 2015 tuvo 10 concejales, que son los mismos que ha logrado el PSOE estas elecciones, y también se quedó en la oposición.

"Recomendaría a todos que repasen los resultados electorales y las posiciones políticas que han ocupado. Hay una mayoría de centro derecha en la ciudad que no sumaba desde 1999 y eso explica que haya habido gobiernos de izquierda tantos años a pesar de que el PP ganara holgadamente. Vamos a ser coherentes".