Azcón: "El PSOE sólo puede hablar de corrupción, cómo va a arreglar los problemas de nadie si no soluciona sus cloacas"

1100079.1.260.149.20260628170612 El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón durante su intervención en la clausura del XIV Congreso Provincial del PP de Huesca. - PP HUESCA

HUESCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no ve capacitado al PSOE para gobernar porque "solo puede hablar de corrupción" y, en ese sentido, se ha preguntado "cómo van a encargarse de solucionar los problemas de nadie si no son capaces de solucionar ni siquiera sus propias cloacas".

Azcón cree "imposible" que un partido "en estado de putrefacción", como ve al PSOE, le diga a ningún vecino de ningún municipio que va a solucionarle sus problemas: "Lo primero que miran en su correo, en el buzón, es si les ha llegado alguna notificación del juzgado. No se preocupan de recibir a un vecino, sino de pensar si la UCO ha entrado hoy en un Ministerio o en algún Ayuntamiento gobernado por el PSOE".

Ante ese estado del adversario político, el líder de los populares en la Comunidad ha reprochado a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que este sábado llevase a su formación en bloque a "rendir pleitesía" a Pedro Sánchez, que "se ríe de la democracia y obliga al PSOE a gritar 'yo con la corrupción'". Una adhesión sin fisuras de los socialistas aragoneses que para Azcón ha convertido al PSOE de Huesca, "que el año pasado eran los más sanchistas, en perritos caniches al lado de la dirección socialista defendida por Pilar Alegría".

El PSOE ha centrado una buena parte de la intervención del líder popular en Aragón durante el acto de clausura del XIV Congreso Provincial del PP de Huesca, que ha elegido a Isaac Claver como nuevo presidente provincial en sustitución de Gerardo Oliván, con el que Azcón ha avanzado que se seguirá contando en el próximo congreso regional por su trabajo y experiencia.

LA "FÓRMULA DE LA PROSPERIDAD"

Jorge Azcón ha defendido que, al contrario de lo que sucede en la orilla socialista, en el PP están centrados en "los problemas reales de la gente" y enfocados en mejorar su calidad de vida mediante la "fórmula popular de la prosperidad" que pasa por fomentar la creación de empleos más productivos y con mejores salarios y la llegada de más inversiones en todos los sectores para mejorar a continuación los servicios públicos.

Un esquema con el que, ha asegurado, se trabaja en la provincia de Huesca y que ya está dando sus frutos, con datos "absolutamente alentadores" como el del paro --5,6%, cinco puntos por debajo de la media nacional--. Azcón ha repasado las inversiones y ha incidido especialmente en las cifras "espectaculares" de Walqa, pasando en tres años de 51 a 89 proyectos empresariales y de 460 a 902 trabajadores.

También ha mencionado las inversiones en logística, como la plataforma logística de Fraga, la política de vivienda "pensando en todos", los 200 millones del Plan Pirineos, los 600 kilómetros de carreteras que se están mejorando en la provincia y los centros de salud. "Ellos hablan de mil ochocientos años de prisión y nosotros podríamos estar hablando de miles de proyectos que estamos poniendo en funcionamiento", ha retomado como crítica a los socialistas.

Además ha hecho mención a algunos retos que su gobierno tiene por delante, como el regreso de las pinturas murales de Sijena, asunto en el que ha subrayado que no se cederá "ni un milímetro" porque "no es política, Sijena es defender nuestra dignidad y defender la justicia, es no dejarnos tratar como si fuéramos de segunda, como creen algunos de ellos", en alusión a los partidos independentistas catalanes.

Azcón también se ha detenido en las obras dependientes --y pendientes-- del Estado en la provincia altoaragonesa, en especial las hidráulicas, como el embalse de Almudévar, "una obra acabada en 2024 pero que todavía no puede regar ni una sola hectárea porque se olvidaron de contratar la luz", así como el proyecto de regulación del río Gállego.

"Es indecente que el campo hoy le importe al Partido Socialista lo que le importa, que es absolutamente nada", ha reprochado.

Por ello ha reivindicado que con el PP en los gobiernos y con el nuevo PP de Huesca de Isaac Claver, "queremos que siga habiendo ilusión, ganas de mejorar las cosas y queremos seguir mirando al futuro sabiendo que hay personas que se preocupan de nosotros y no de llenar sus bolsillos".

Del nuevo presidente provincial ha recordado su coincidencia en convertirse ambos en 2019 en "alcaldes contra pronóstico" y, para sintetizar la "fórmula de Isaac" de "ilusión, ganas y esperanza" ha recordado cuando el alcalde de Monzón se aupó a una tapia para convencer a unos okupas de que abandonasen una vivienda recién reformada para sus legítimos moradores: "Isaac Claver ha sido el alcalde que en Monzón ha solucionado los problemas de todos sus vecinos y ahora en la DPH, como alcalde de los alcaldes, ayuda a todos los que llaman a la DPH. Estoy convencido de que esa fórmula de éxito es la que permite mirar al futuro con optimismo",.

Y ha concluido asegurando que su formación "va a defender a los oscenses, a la provincia y sus justas reivindicaciones que desde hace mucho tiempo no son atendidas. Estoy convencido de que tenemos un trabajo increíble por hacer".