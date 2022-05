Azcón reitera que la candidatura no es en pie de igualdad porque Sánchez necesita votos independentistas

ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reiterado que quien tiene que poner "sentido común y lógica" en la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos de Invierno de 2030 es el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que vino a Zaragoza tras mantener una bilateral en Barcelona y "dando su palabra de que sería en pie de igualdad y ahora está en entredicho, una vez más porque dijo una cosa y parece ser que, por desgracia, va a ocurrir otra distinta porque necesita los votos de los independentistas".

Al respecto ha dejado claro: "ninguno somos tontos, ni nos hemos caído de un guindo y si la candidatura no es en pie igualdad es por que Sánchez "tiene que hacer caso a lo que digan los independentistas catalanes y no puede mantener la palabra que dio a los aragoneses".

En este sentido, ha añadido que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "si de verdad le preocupa Aragón antes que su partido tendría que haber escenificado esa petición con Sánchez, pero se evidencia que al PSOE lo que de verdad le interesa es el PSOE y no defender los intereses de Aragón"

REUNIÓN ALCALDES

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón también ha trasladado su malestar por no haber sido invitado a un reunión convocada por el Gobierno de Aragón con alcaldes de las localidades pirenaicas afectadas por la candidatura olímpica.

"Me hubiera gustado opinar ayer, pero no me llamaron como alcalde de Zaragoza y no pude opinar. La DGA decidió qué alcaldes opinaban y hubiera sido mejor llamar a todos desde el principio y no ahora que la candidatura están en situación de bloqueo".

Azcón ha incidido en que el Gobierno de Aragón "tiene que decir por qué se ha llegado a esta situación porque no son unos Juegos en pie de igualdad y por qué opinan unos alcaldes en función de lo que le interesa al Gobierno de Aragón y no llaman a todos los alcaldes". "Han elegido a unos para que les den la razón", ha colegido.

Para Azcón, la "gran pregunta" es si la candidatura de Aragón y Cataluña a los Juegos de Invierno, van a fracasar, "como todo parece indicar, quien va a asumir las responsabilidades".