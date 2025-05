Azcón reitera que no aportará los datos de menores migrantes para "no instalar la ilegalidad" en Aragón

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado que no se aportarán los datos sobre menores no acompañados que ha vuelto a solicitar el Ministerio de Juventud e Infancia a los territorios para "no instalar la ilegalidad" en la comunidad autónoma.

Después de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este lunes, el ministerio que encabeza Sira Rego ha pedido "altura de país" a las comunidades autónomas que no han enviado todavía los datos completos y ha solicitado su colaboración.

De hecho, una de las comunidades autónomas más críticas con el reparto de menores migrantes no acompañados ha sido Aragón. En este sentido, Azcón ha argumentado, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, que presentar un recurso inconstitucionalidad contra el Decreto Ley que "impone" el reparto "conlleva que no se aporten los datos".

"Aragón cree que lo que está haciendo el Gobierno de España con los menores no cumple con la legalidad y por eso lo hemos recurrido", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha indicado: "No queremos que la ilegalidad se instale en nuestra comunidad autónoma".