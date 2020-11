Azcón replica a ZeC que el Gobierno PP-Cs es el que más dinero dedica a vivienda, con 6,4 millones en 2020

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha replicado al portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, que el actual Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, es el que más dinero dedica a vivienda, con 6,4 millones de euros en 2020, para subrayar que "es un hecho incontestable".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón le ha indicado a Sanstisteve que "tenía que haber pensado más las decisiones que tomó cuando gobernó porque en 2019 destinó cero euros a vivienda, y la partida de algo menos de tres millones de euros de 2018, que había para vivienda, la modificó para gastarla en otra cosa".

De forma gráfica ha dicho: "El movimiento se demuestra andando, y la inversión mas importante en vivienda la ha decidido el Gobierno PP-Cs en una situación complicada".

A su parecer "hay personas que ni los hechos, ni los datos objetivos les convencen y la realidad es que la inversión más mas importante en vivienda se ha hecho con el Gobierno de PP y Ciudadanos".

BARCELONA UN 45% MÁS

De esta forma ha replicado a las críticas de Santisteve, quien ha considerado que con los 700.000 euros de la iluminación navideña se podría pagar el alquiler a 400 familias durante seis meses.

Para Azcón, las declaraciones de Santisteve "demuestran mucha incoherencia", y ha contado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aumentado la iluminación de Navidad en un 45 por ciento este año.

"No aumentamos la iluminación por capricho, lo piden los comerciantes en un momento complicado. Si no nos hubieran pedido ese esfuerzo no lo habríamos hecho".

Azcón ha abundado en que se hace esa inversión en iluminación navideña porque "los comerciantes son los que más se benefician de la alegría y la luz que brindan en las calles".

En este sentido, ha explicado que existe una relación "directa y objetiva" entre lo que quieren las asociaciones de pequeño comercio y lo que se ha hecho con las luces de Navidad.