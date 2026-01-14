Azcón reprueba los "insultos" de Abascal, pero reprocha a Alegría su "incoherencia" por comer con Salazar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, recibe a responsables de la empresa Multiverse Computing. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su "reprobación" a las palabras del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, por referirse a Pilar Alegría como "mujer objeto", pero ha reprochado a la candidata socialista su "incoherencia" por dar "lecciones de machismo" tras comer con el exasesor de Moncloa Paco Salazar, acusado de acoso sexual.

"A mí no me gusta que se insulte a la gente ni me gusta la gente incoherente", ha trasladado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación previas a una visita a la empresa Multiverse Computing, en Zaragoza, donde ha asegurado que "quien insulta tiene que tener una reprobación", pero ha rechazado también que "quien se junta a comer con un acosador sexual sabiendo que es un acosador sexual luego quiera darnos lecciones de machismo".

En este sentido, ha señalado que Alegría "todavía tiene pendiente explicar qué es de lo que habló en esa comida con Paco Salazar, alto cargo de Moncloa, acusado de acoso sexual", además de que el PSOE "parece ser que retrasó y ocultó todo lo que eran los procedimientos".

"Yo creo que el insulto no es admisible en política, pero la incoherencia tampoco", ha añadido el presidente aragonés, quien ha emplazado a la candidata socialista a que "las lecciones de defender a las mujeres" las dé "en el día a día".

"Para dar lecciones sobre lo que es la defensa de las mujeres tienes que haber actuado en consecuencia y comer con alguien que sabes que es un acosador sexual y que está acusado por otras mujeres no hace ningún favor a la defensa de las mujeres", ha zanjado.

