Azcón: "Sánchez ha decidido que los aragoneses paguemos su permanencia en La Moncloa y el PP defenderá a Aragón"

TARAZONA (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular aragonés y del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha afirmado que el PP va a defender a los aragoneses ante la "política de confrontación" iniciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el PSOE. "No vamos a permitir que se castigue a Aragón con decisiones políticas que responden únicamente al interés de Pedro Sánchez. El Gobierno de la comunidad autónoma y el Partido Popular van a defender a Aragón, porque defender Aragón es defender a España".

Azcón ha evidenciado la realidad al indicar que, "lo de repartir la deuda entre todas las Comunidades Autónomas es por interés de Sánchez. No es bueno para la economía, ni para las cuentas, solo es bueno para él porque lo mantiene en el poder".

Ha reiterado que la deuda no desaparece, sino que hay una comunidad autónoma "con una deuda desbocada" y otra, como Aragón, que "está en la media baja", "y ahora nos quieren hacer pagar a pachas". "Se han creído que los aragoneses no nos vamos a enterar de que nos quieren hacer pagar el precio de que Sánchez siga gobernando en Madrid", ha añadido.

Azcón ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la clausura de la XVI Escuela de Verano 'Antonio Torres', organizada por el PP-Aragón en Tarazona (Zaragoza) y a la que ha asistido el secretario general nacional del PP, Miguel Tellado.

SOBRE ALEGRÍA

Azcón ha lamentado el giro del PSOE-Aragón, que "ha dejado de defender a Aragón para defender el sillón de su secretaria general --Pilar Alegría-- en el Consejo de Ministros".

"Una secretaria general --ha criticado-- que lee los argumentarios que le preparan y que fue capaz de comparar las ayudas al funcionamiento para Teruel con una financiación privilegiada para Cataluña, algo que no ha rectificado y por lo que todavía no ha pedido perdón".

SOLUCIONES REALES FRENTE A PROYECTOS IRREALIZABLES

Azcón ha afirmado que el Gobierno de Aragón y el PP van a seguir trabajando por un Aragón fuerte. "Nuestra comunidad autónoma ha avanzado con firmeza en estos dos años de Gobierno del PP, con un crecimiento económico exponencial y con una mejora sustancial de nuestros servicios públicos".

En estos dos años, "se ha logrado un milagro económico" en la comunidad autónoma, que los aragoneses "perciben y que debe tener como principales beneficiarios a nuestros jóvenes", ha considerado.

Por ello, ha subrayado que el PP "tiene la obligación de explicar la verdad" al exponer que "la política puede mejorar o empeorar las cosas, y un gobierno que sabe gestionar es capaz de transformar la calidad de vida de los ciudadanos".

En este contexto, ha dicho que el PP plantea soluciones "reales" frente a quienes "gritan y hablan de proyectos irrealizables". Así, Jorge Azcón se ha referido al proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026, que va a recoger subidas para sanidad, educación y servicios sociales, bajando impuestos y apostado con firmeza por la vivienda, ha avanzado.

"Si ese presupuesto no se aprueba alguien va a tener que explicar los intereses que defiende. Porque esto va de soluciones, y en el PP pensamos en soluciones, pensamos en los aragoneses y no en intereses políticos", ha asegurado.