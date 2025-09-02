Azcón sostiene que muchas de las declaraciones de Sánchez en la entrevista en TVE son "incompabibles" con la democracia

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que muchas de las declaraciones que hizo el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, en la entrevista en TVE "son absolutamente incompatibles con la figura de presidente del Gobierno de un país democrático" al argumentar que "no se puede criticar a los jueces en función de que te gusten o no las investigaciones que haga" después de que Sánchez asegurara que algunos jueces "están haciendo política".

A su parecer, no se puede empezar la entrevista "mintiendo descaradamente", diciendo que su relación con los medios de comunicación y con las entrevistas y con las preguntas a los periodistas es de "normalidad", cuando es el primer presidente del Gobierno de España en la historia democrática de este país que "ha estado 50 días sin contestar ni a una sola pregunta de periodistas", ha recordado.

"Creo --ha opinado-- que las mentiras a las que está acostumbrado a tratar el presidente del Gobierno de España le hacen estar absolutamente alejado de la realidad".

Como ejemplo ha citado que en la citada entrevista "intentó normalizar las relaciones con Puigdemont", de quien ha recordado que es un "prófugo de la justicia porque es un golpista".

"Puigdemont --ha relatado-- vive fuera de España porque la justicia española le está investigando y le está acusando de graves delitos contra nuestro país. Y, sin embargo, el Partido Socialista sustituye a alguien que ya está encarcelado como Santos Cerdán para que sea el interlocutor con el golpista Puigdemont, una vez más solo por el interés del presidente del Gobierno".

Para Azcón ese es el "hilo conductor de la legislatura", donde las decisiones que se toman "benefician" a Sánchez y como ejemplo ha citado "los menores no acompañados, la deuda y la distribución de la deuda, el sistema de financiación privilegiado para Cataluña o con las transferencias en inmigración que se pretenden realizar a la Generalitat de Cataluña".

En este sentido, ha comentado que las decisiones que se toman en España "están condicionadas a los intereses particulares, a los intereses personales del presidente del gobierno y se olvidan de lo común y del interés general, que es lo que nos importa a todos los españoles".

ILLA Y PUIGDEMONT

Sobre la reunión entre Carles Puigdemont y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en Bélgica, ha incidido en que "Puigdemont es un golpista, un prófugo de la justicia por ser un golpista". "El señor Puigdemont no vive fuera de España porque lo haya elegido él, sino que vive en Waterloo porque si estuviera en España estaría en Alcalá Meco, ya que la justicia le ha juzgado y le ha condenado, y le ha condenado por delitos gravísimos contra este país", ha abundado.

Por ello, ha recalcado que "tratar de blanquear, de normalizar a los que han cometido los más graves atentados contra todos los españoles es un tremendo error del Partido Socialista, que pasará a la historia del Partido Socialista en general y de Pedro Sánchez en particular".

Según Azcón, a Pedro Sánchez se le va a recordar por muchas cosas, pero una de ellas es "por haber vivido subyugado a los intereses de los independentistas, por haber tragado con los precios políticos con los que ningún otro presidente del Gobierno de España de ninguna otra ideología ha estado dispuesto a tragar".

El presidente del Gobierno de Aragón ha realizado estas declaraciones antes de participar en la ponencia "Digitalización en Aragón" del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, en el palacio de la Magdalena, en Santander.