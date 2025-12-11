Azcón subraya que Aragón "no sólo participó en la historia del arte español: lo transformó"

El presidente Jorge Azcón ha inaugurado la exposición ‘Aragón y las artes: 1976-1995’. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado esta jueves en el IAACC Pablo Serrano la exposición 'Aragón y las artes: 1976-1995', un recorrido por tres décadas decisivas en la creación artística, que marcaron la historia cultural de España. En este acto, el presidente ha defendido que Aragón "no solo participó en la historia del arte español: la transformó".

La exposición "es un viaje a través de nuestra historia reciente, de los sueños y las luchas que dieron forma a la sociedad que somos hoy", ha afirmado Azcón.

En el periodo que recorre la muestra, los artistas dialogaron con la Transición, con la democracia naciente y con la modernidad que se abría paso, en una etapa de "profunda transformación".

Ha indicado que el proyecto 'Aragón y las artes', promovido por el IAACC Pablo Serrano, refleja el firme compromiso del Gobierno aragonés con la cultura como motor de desarrollo y de cohesión social.

"Sin cultura no hay futuro", ha aseverado, expresando su agradecimiento al centenar de instituciones y particulares que han prestado obra para esta muestra, que reúne casi 750 obras de 181 autores.

La exposición coincide con el 30 aniversario del IAACC Pablo Serrano, un museo que se ha consolidado como "uno de los grandes pilares culturales de España" y un referente nacional en la difusión del arte contemporáneo, "proyectando la creación aragonesa más allá de nuestras fronteras", ha señalado.

Por último, el presidente ha invitado a recorrer la muestra "con la emoción de quien descubre un legado que nos pertenece a todos", en un homenaje a la creatividad, la libertad y la identidad aragonesa.

'ARAGÓN Y LAS ARTES''

'Aragón y las artes: 1976-1995' se podrá visitar hasta el 29 de agosto de 2027 en las salas 03 y 04 del museo y ha sido comisariada por Eva María Alquézar, Begoña Echegoyen y María Luisa Grau. Es la tercera muestra del proyecto 'Aragón y las Artes', que ha recorrido el panorama artístico de la comunidad desde 1939 en otras dos exposiciones (1939-1957, 1957-1975).

La exposición inaugurada esta tarde aborda el período 1976-1995, un recorrido que comprende tres décadas tan diferentes entre sí como relevantes para la historia de España y la escena artística: de la actividad plástica contestataria y comunitaria de la Transición a la consolidación de la iniciativa oficial en materia de promoción cultural en forma de museos, salas de exposición y certámenes artísticos; la irrupción de nuevas disciplinas creativas como el cómic, el diseño gráfico, el videoarte o la creación audiovisual para televisión; la proliferación de galerías, espacios expositivos y programas artísticos que impulsan un nuevo panorama cultural.

En total, casi veinte años en los que la actividad y la escena artística se transforma, actuando como testimonio de los cambios que experimenta el país.El recorrido del proyecto finaliza en 1995, año de nacimiento del IAACC Pablo Serrano, que celebra en 2025 su 30 aniversario.

Heredero de las colecciones de la Fundación Museo Pablo Serrano y del Museo Aragonés de Arte Contemporáneo, con el proyecto Aragón y las Artes el IAACC Pablo Serrano sienta las bases para una próxima exposición permanente que ponga en valor la creación artística aragonesa desde los años 40 hasta su nacimiento como institución al servicio del arte y la cultura contemporáneos.

CASI 750 OBRAS

Casi 750 obras, entre pintura, dibujo, escultura, obra gráfica, carteles, fotografía, cómic, cerámica, libros y documentos, vídeo, cine y televisión, además de otros objetos artísticos, conforman esta muestra en la que están representados 181 autores, hombres y mujeres que representan las distintas tendencias artísticas de las tres décadas que protagonizan el relato. En esta muestra, el museo exhibe parte de su colección y préstamos de más de cien instituciones y particulares.

Del total de obras, 174 son pinturas y dibujos; 18 esculturas e instalaciones; 56 obras gráficas; 104 fotografías, tanto originales como copias de exposición; 43 carteles; 262 documentos y publicaciones; 18 audiovisuales de cine y televisión; 14 cerámicas; 39 cómics; y los 15 restantes son distintos objetos. Un total de 208 piezas son de la colección del museo y más de 500 proceden de 104 instituciones y particulares; hay siete obras restauradas y 181 autores representados --173 hombres, 31 mujeres y 8 colectivos--.

El discurso expositivo se estructura en nueve capítulos: Acción y reivindicación cultural durante la Transición; el cómic, expresión artística y narrativa para una nueva generación; pintando la democracia; nueva imagen para nuevos tiempos; la obra gráfica se consolida como apuesta creativa; la cerámica, materia ancestral con expresión contemporánea; distintas miradas a través de una lente; del súper 8 a la videocreación; y las artes plásticas, bandera para las instituciones de la democracia.