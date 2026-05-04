Azcón subraya que el PP dará "hoy y siempre" la cara por las víctimas del terrorismo

1083914.1.260.149.20260504150523 El presidente de Aragón, Jorge Azcón (i), junto a la expresidenta del PP aragonés, Luisa Rudi (2i), el hijo de Manuel Giménez Abad, Manuel Giménez Larraz (4i), la viuda de Giménez Abad, Ana Larraz (c), el diputado al Parlamento Europeo por el PP, Francisc - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha recalcado este lunes que su partido dará "hoy y siempre" la cara por las víctimas del terrorismo, a las que seguirán rindiendo tributo "pasen los años que pasen" en parlamentos, ayuntamientos y actos políticos: "Seguiremos reclamando memoria, dignidad y justicia".

Así lo ha manifestado en un acto organizado por los 'populares' aragoneses en homenaje al expresidente regional del partido, Manuel Giménez Abad, a quien se ha referido como "nuestro amigo Manolo", de cuyo asesinato a manos de la banda terrorista ETA se cumplen 25 años este miércoles, 6 de mayo.

"En Aragón conocemos de primera mano lo que ha sido la barbarie terrorista, hemos sufrido atentados sangrientos que sembraron muerte, dolor y odio en nuestra comunidad autónoma", ha expresado Azcón, quien ha señalado que "nunca vamos a olvidarnos" de atentados como el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que ETA mató a 11 personas --seis de ellas niños-- el 11 de diciembre de 1987; o de los agentes de la Benemérita Irene Fernández y José Ángel de Jesús, a los que los terroristas quitaron la vida el 20 de agosto de 2000 poniendo una bomba lapa en su vehículo, y de "otros tantos que son los auténticos héroes de nuestra democracia".

UN ATENTADO CON UN "CLARO OBJETIVO POLÍTICO"

Sin embargo, ha destacado que "ningún atentado de la banda terrorista ETA tuvo un objetivo político tan claro como lo tuvo el asesinato de nuestro compañero", ya que ese día "acabaron con la vida de un político, de un hombre libre que defendía sus ideas, pero que también aceptaba las ideas de los demás". "Era ante todo un demócrata", ha apostillado, a la vez que ha recordado que los etarras le quitaron la vida cuando acudía junto a su hijo a un partido en el estado de La Romareda.

"El momento en el que se conoció el asesinato de Manuel es uno de esos momentos en la vida en las que todos nos acordábamos de lo que estábamos haciendo aquel domingo", ha recordado, a lo que ha añadido que "en ese momento los etarras creyeron haber cosechado una victoria", pero "lo que no sabían es que aquel asesinato lo que hacía era acercarles mucho más a su derrota definitiva".

El también presidente autonómico ha relatado también que Giménez Abad "era capaz de despertar no solamente el respeto de la sociedad aragonesa, sino la simpatía de gente de izquierdas y gente de derechas, unió a toda la sociedad aragonesa". Prueba de ello es que en la manifestación en repulsa por su asesinato "estuvieron representados todos los demócratas de este país", encabezados por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, también presente en el acto.

Azcón ha definido al exdirigente 'popular' fue "un maestro del parlamentarismo de toda una generación", así como para todos los que han ostentado en estos últimos 25 años distintos cargos de responsabilidad en la formación. Un legado, ha continuado, que "sigue vivo" gracias a la fundación que lleva su nombre.

"Y así seguirá siendo mientras esté en nuestra mano porque la verdad, la justicia deben seguir prevaleciendo sobre el miedo, sobre el fariseísmo político, sobre el retorcimiento de la historia reciente de nuestro país", ha remarcado el presidente del PP aragonés, quien ha sido tajante al afirmar que "no podemos permitir que la historia se reescriba".

"Hay que decirlo alto y claro: los etarras fueron asesinos miserables, los etarras mataron hombres buenos como Manuel Giménez Abad y hay que recordarlo porque eso es fundamentalmente la memoria histórica", ha exclamado, reivindicando que "llegó un día en el que los españoles dijeron basta de asesinatos, de barbarie, de delirios sangrientos de ETA".

"HEREDEROS" DE ETA

Por ello, ha sostenido que fue sólo "cuando los terroristas se dieron cuenta de que nuestro Estado de derecho era invencible y de que era los jueces y las Fuerzas de Seguridad del Estado los que nunca iban a dar su brazo a torcer" cuando entregaron las armas y "decidieron entrar en política".

En palabras de Azcón, "los herederos de ETA hoy tienen voz y voto" en las instituciones y su voto, "heredero del terrorismo", se ha convertido en un apoyo "fundamental y decisivo" para el actual Gobierno de España: "Jamás imaginamos que un presidente del Gobierno de nuestro país pudiera caer tan rápido como ha caído el presidente Sánchez", al que ha acusado de "blanquear el pasado de quienes atentaban contra el pueblo español".

Ha criticado que el actual Gobierno central "bloquea en el Congreso la reforma que evitaría las excarcelaciones anticipadas de los etarras" y ha tildado de "vergüenza" que el PSOE y Sumar no voten contra los 'ongi etorris' --bienvenidas-- que se hacen a los miembros de ETA que salen de prisión: "Es un insulto a las víctimas y al conjunto de los españoles que se sigan exhibiendo las imágenes de ETA en las fiestas populares en el País Vasco y Navarra".

A ello ha sumado que es "inaceptable" que España tenga un Ejecutivo "que apoye a los herederos de esta barbarie", a los que se ha "normalizado políticamente" pactando con ellos de una manera que en el PP no están dispuestos "a normalizar ni a silenciar".

"No vamos a tolerar que quienes aún justifican directa o indirectamente la violencia como medio político, alteren nuestras instituciones ni pongan en riesgo los principios fundamentales que sustentan nuestra democracia", ha reiterado.

En este sentido, ha avisado de que seguirán defendiendo el esclarecimiento de los más de 300 crímenes perpetrados que aún siguen sin resolverse, porque "se lo debemos a las víctimas".

AGRADECIMIENTOS

Azcón ha comenzado su intervención agradeciendo en primer lugar al PP Aragón por organizar un acto del que se sienten "orgullosos" y alabando al resto de representantes que han participado en el mismo, entre ellos el expresidente Aznar, los expresidentes regionales del partido Luisa Fernanda Rudi o Gustavo Alcalde, así como los familiares de Giménez Abad, encabezados por sus hijos Manuel --que ha abierto el acto-- y Borja --que ha participado en una mesa redonda con Rudi, Alcalde y el exdirigente 'popular' Javier Arenas, quien ha intervenido a través de un vídeo--.

A Gustavo Alcalde --presidente del PP Aragón desde el asesinato de Giménez Abad hasta 2008, y posteriormente delegado del Gobierno durante los mandatos de Mariano Rajoy-- le ha trasladado su "orgullo" porque "una parte muy importante de lo que hoy es el Partido Popular se debe al trabajo que entonces hizo Gustavo Alcalde", a quien "le tocaron años especialmente duros".

Sobre Borja Giménez Larraz, hijo pequeño del homenajeado, ha asegurado que fue una "suerte" que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, lo incluyera en las listas de las elecciones europeas, ya que "Aragón y el Partido Popular no pueden estar mejor representados en Bruselas".

Ha continuado con Rudi, a la que ha ensalzado como "una de las políticas más importantes de este país", tras ser la primera alcaldesa de Zaragoza, la primera presidenta del Congreso de los Diputados y la primera presidenta de la Comunidad: "Tiene un currículum de servicio que ni hombres ni mujeres pueden igualar de una forma sencilla".

Por último, con respecto a Aznar, después de recordar que tomó posesión de su cargo al frente del Ejecutivo hace casi 30 años, ha resaltado que su "liderazgo ensordecedor entonces y ahora" explica "una parte muy importante de lo que fueron esos años de gobierno" y fue artífice de que "se culminara la transición democrática de este país, que se cambiara la economía de España, que España pasara a tener el respeto internacional que hasta entonces no se había tenido o que la política antiterrorista pasará a ser de verdad una política de Estado". Ha aseverado que el expresidente Aznar "está para volver a jugar".