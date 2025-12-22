Azcón ve posible un acuerdo con Vox en Aragón "dentro de la legalidad": "Tenemos que ponernos de acuerdo"

1038203.1.260.149.20251222140327 Archivo - El presidente de Aragón, Jorge Azcón, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP) en la sede de calle Génova, a 19 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Cree que los de Abascal siguen siendo "un partido minoritario" y descarta pactar con el PSOE: "Es éticamente imposible"

ZARAGOZA / MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha indicado este lunes la posibilidad de llegar a acuerdos con Vox en Aragón siempre y cuando se cumplan unos mínimos requisitos como que los pactos sean dentro de la legalidad o que no exijan asuntos que sean competencia del Gobierno central.

"Tenemos que ponernos de acuerdo", ha afirmado Azcón en declaraciones a los medios antes de asistir a la Junta Directiva Nacional que organiza el PP en Madrid, desde donde ha señalado algunas materias en las que su partido y el de Santiago Abascal pueden coincidir para que prospere un Ejecutivo en Aragón.

Ha puesto como ejemplo que PP y Vox pueden ponerse de acuerdo "en rebajar los impuestos", "en seguir mejorando la sanidad", o en seguir el camino de los "miles de millones de euros de inversiones que vienen a cambiar la economía" aragonesa y que "vienen a hacer que Aragón sea un motor económico de este país liderando la transformación".

No obstante, ha señalado "tres ideas clave" que deben darse en la relación de los 'populares' con los de Abascal, que son que los pactos deben hacerse "dentro de la legalidad", que no exijan medidas que son competencia del Gobierno, y que sepan que "Vox va a defender a sus votantes" y el PP "además de defender a los suyos, va a gobernar para todos".

"Me dicen que limpie los cauces de los ríos. Yo encantado. Quiero limpiar todos los cauces de los ríos en Aragón, pero quiero hacerlo dentro de la legalidad. Quiero hacerlo con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro", ha puesto como ejemplo.

También ha mencionado "la inseguridad ciudadana". "Me preocupa muchísimo, pero no soy el Ministerio del Interior yo no puedo poner más policías en la calle", ha proseguido en su explicación, remachando que para ello se necesita antes "cambiar al Gobierno de España".

VOX SIGUE SIENDO "UN PARTIDO MINORITARIO"

En este punto, Azcón ha valorado el resultado de las elecciones en Extremadura, en las que el PP de María Guardiola se ha hecho con la victoria con 29 escaños, y donde Vox ha duplicado sus resultados, pasando a un total de 11 asientos en la Asamblea de Extremadura.

En su opinión, el resultado de los comicios "es claro", y es que "no hay alternativa" a Guardiola y que ha habido una "debacle" del PSOE que "también es histórica".

En cuando a Vox, Azcón ha añadido que su papel "es evidente que sigue siendo el de un partido minoritario", que crece, "pero que todavía siendo minoritario". "Puede decidir si sigue bloqueando o ayuda a los gobiernos del PP que quieren cambiar Extremadura, que quieren cambiar Aragón y que quieren cambiar al gobierno de España", ha zanjado.

VE "IMPOSIBLE" PACTAR CON EL PSOE

Cuestionado por la posibilidad de que Guardiola entable una conversación con el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para no dejar en manos de Vox su investidura, el presidente de Aragón ha calificado como "imposible" esa opción.

"Hoy una política buena tiene que ser una política limpia, y hoy el PSOE no solamente está rodeado de corrupción, sino que está rodeado de acoso a las mujeres, rodeado de mentiras. Hoy las relaciones con el PSOE desde un punto de vista ético son imposibles", ha argumentado.

En su opinión, el PP "no tiene nada que con el partido sanchista". También ha augurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará al PSOE hacia la refundación: "O el PSOE se refunda o el PSOE desaparece".

UNA CAMPAÑA AL ESTILO DE EXTREMADURA

Azcón también ha puesto en valor la campaña realizada por su compañera de partido María Guardiola en Extremadura, y ha adelantado que él hará algo parecido en los comicios que se celebran en Aragón el próximo 8 de febrero.

"Yo voy a hacer mi propia campaña y mi propia campaña, la campaña que vamos a decidir en Aragón, se va a parecer mucho a la campaña de Extremadura. Vamos a hablar sobre todo de Aragón. Yo creo que María (Guardiola) ha acertado cuando ha querido hablar de Extremadura", ha explicado.

Aunque para hablar de Aragón, ha sostenido, se necesita que "haya debates" y que "los aragoneses que leen los medios de comunicación nacionales también escuchen nuestra voz".

También quiere que el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, esté "muy presente en esa campaña", que comenzará a mediados del mes de enero.