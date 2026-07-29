La Baja España Aragón 2026 se celebrará del 11 al 13 de septiembre tras su aplazamiento por el riesgo de incendios

La Baja España Aragón 2026 trofeo getac se celebrará del 11 al 13 de septiembre - BAJA ARAGÓN

TERUEL 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Baja España Aragón 2026 Trofeo Getac se celebrará finalmente del 11 al 13 de septiembre, después de que la prueba tuviera que ser suspendida la pasada semana debido al riesgo extremo de incendios forestales en Aragón. La organización ha confirmado este miércoles, 29 de julio, la nueva fecha tras completar las gestiones con las federaciones nacionales e internacionales de automovilismo y motociclismo, así como con las administraciones implicadas.

La competición estaba prevista inicialmente entre los días 24 y 26 de julio, pero el Gobierno de Aragón decidió suspenderla ante la situación de riesgo extremo de incendios y anunció que trabajaría junto a la empresa organizadora, Esedos Events & Productions S.L., para encontrar una alternativa que permitiera celebrar la prueba antes de finalizar el año.

Tras ese proceso de coordinación, la organización ha fijado el nuevo calendario para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, manteniendo el mismo esquema deportivo previsto inicialmente y conservando como sede el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

La Baja España Aragón es una de las pruebas de referencia del calendario internacional de rally raid y reúne cada año a pilotos y equipos de distintos países, además de generar un importante impacto económico y turístico en la provincia de Teruel.

MISMO FORMATO Y SEDE

La organización ha explicado que el aplazamiento obligó a trabajar de forma conjunta con las federaciones internacionales y nacionales de coches y motos, así como con las autoridades competentes, para encontrar una fecha compatible con el calendario deportivo y garantizar la celebración de la competición en las mejores condiciones.

Finalmente, el evento mantendrá el formato inicialmente diseñado y desarrollará todas sus actividades con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel como centro neurálgico de la prueba.

La organización ha agradecido la comprensión mostrada durante los últimos días por pilotos, equipos, patrocinadores, voluntarios, instituciones y aficionados, al tiempo que ha lamentado las molestias ocasionadas por el cambio de fechas.

Asimismo, ha asegurado que la prueba regresará "con más fuerza" tras el aplazamiento y ha animado a seguir las novedades sobre la competición a través de los canales oficiales.

Toda la información relativa a horarios, recorridos y detalles organizativos de la Baja España Aragón 2026 podrá consultarse en la página web oficial del evento, que irá actualizando los contenidos conforme se aproxime la nueva fecha de celebración.