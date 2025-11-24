Bancalero acusa al Gobierno de "provocar" la huelga de médicos: "Sánchez es muy perjudicial para la sanidad española"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, a su llegada al Hospital QuirónSalud de Zaragoza junto a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha acusado al Gobierno de España de "provocar" la huelga de médicos convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) los próximos 9, 10, 11 y 12 de diciembre y que, según ha advertido, puede causar algún momento "más problemático" en la atención sanitaria ante la acumulación de días a medio gas por el puente de diciembre y el aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias como la gripe. "Sánchez, para la sanidad, no ayuda nada, al contrario. Me atrevería a decir que es muy perjudicial para la sanidad española".

Bancalero ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación a la conclusión del acto institucional en el que se ha presentado la nueva condición del Hospital Quirónsalud Zaragoza como centro universitario.

El consejero ha mostrado su preocupación por los efectos que esa huelga va a causar en la sanidad aragonesa coincidiendo con el aumento de la incidencia de la gripe y la inevitable disminución del ritmo de trabajo por las navidades. Un cóctel con el que a su juicio "nos vamos a ir casi a diez días de huelga" y que convertirá el mes de diciembre en "baldío" para el objetivo de seguir reduciendo las listas de espera.

"Justo cuando íbamos muy bien, con una velocidad de crucero muy buena en la lista de espera quirúrgica, qué casualidad que se generan estos conflictos a nivel del gobierno central y que repercute siempre a mal en las comunidades autónomas", ha reprochado.

Una crítica en la que ha señalado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su comportamiento "muy distante" y su "falta de escucha" a los profesionales, algunos de los cuales "hace de menos" y "enfrenta entre categorías".

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo.