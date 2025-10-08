Bancalero asegura que el seguimiento de casos en el cribado de cáncer de mama en Aragón es "cercano y competente"

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha afirmado que el seguimiento de los casos en el programa de cribado de cáncer de mama en Aragón es "verdaderamente cercano y competente",

Tanto es así, ha explicado Bancalero, que en caso de que el resultado sea 'no concluyente' en la primera prueba del cribado, que es la mamografía, en una semana se han realizado el resto de las pruebas y se decide cuál es la acción terapéutica a adoptar con la paciente.

Así lo ha expresado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía.

El cribado de cáncer de mama se realiza en Aragón a las mujeres de entre 50 y 69 años. Cuando se detecta alguna imagen dudosa o sospechosa, se completa el estudio con pruebas complementarias, pudiendo ser otra mamografía, una ecografía y en ocasiones una biopsia. La mujer es llamada desde las unidades de cribado de mama provinciales para la cita en una semana.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, "el total de la información que se genera en el cribado de cáncer de mama está centralizado en la historia clínica, con lo cual, el seguimiento es verdaderamente cercano y competente", ha expresado José Luis Bancalero, que ha aclarado que en caso de que el resultado sea 'no concluyente', se notifica antes a la paciente que cuando es negativo.

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA DE ARAGÓN

El Programa de Detección precoz de Cáncer de Mama de Aragón se inició en la provincia de Huesca en diciembre de 1996. En abril de 1999 se puso en marcha su extensión al resto de la comunidad autónoma.

Está dirigido a mujeres de 50 a 69 años --183.824 mujeres a cribar cada dos años--. La participación global es del 74,7%, superando la referencia establecida en el 'European guideliness for quality assurance in breast cáncer screening and diagnosis' del 70% para predecir un impacto en mortalidad en la población.

Si el resultado de la mamografía indica normalidad o hallazgo de una alteración claramente benigna y que no precisa más estudios, se aconsejará repetir la prueba a los dos años y, en algunos casos, a los 6 o 12 meses. La usuaria recibe una carta con la información.

En algunas mujeres, por las características de sus mamas, se completa el estudio inicial, esto no implica el hallazgo de algo sospechoso. Será necesario repetir o completar el estudio con una nueva mamografía o una ecografía de la mama.

