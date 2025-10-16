Bancalero: Las condiciones laborales del transporte sanitario no urgente han mejorado "desde el minuto uno"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, habla con las consejeras de Bienestar Social, Carmen Susín, y de Ciencia, Claudia Pérez Forniés. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el Gobierno regional del PP ha mejorado, con el nuevo pliego del contrato de transporte sanitario no urgente, las condiciones salariales de los trabajadores "desde el minuto uno", proclamando: "Únicamente había que pensar en los trabajadores".

Bancalero, que ha comparecido ante el Pleno de las Cortes de Aragón a petición propia, ha señalado que el transporte sanitario no urgente "permite que los pacientes sean trasladados para sus tratamientos programados o regresen a sus casas y residencias cuando reciben el alta, un servicio básico que afecta cada día a muchísimos aragoneses y que durante demasiado tiempo ha tenido dificultades, especialmente las condiciones salariales de sus trabajadores".

Ha echado en cara al PSOE que "se olvidó" de los trabajadores, "generando los problemas que hoy conocemos", un problema que ahora está "solucionando" el Ejecutivo regional, observando: "El conflicto no lo generamos nosotros, pero lo estamos solucionando".

El equipo de Bancalero ha impulsado "un contrato nuevo, moderno y más justo y garantista", con un planteamiento "completamente renovado", con mejoras salariales y que "por primera vez obliga al adjudicatario a respetar las condiciones laborales de los trabajadores", de forma que "elimina las incertidumbres que tenían en relación a su salario". El contrato asciende a 55 millones de euros, lo que supone un incremento del 34,7%, es decir, 14,3 millones de euros más.

"No hemos sido indiferentes" a la negociación del convenio colectivo, ha dicho Bancalero, quien ha defendido "la colaboración y el diálogo constante" para "garantizar la estabilidad del servicio", confiando en que "se llegue a un acuerdo lo antes posible porque las decisiones que toma la izquierda afectan negativamente a los trabajadores".

Con la entrada de la nueva empresa la subida salarial ha alcanzado el 18% "desde el primer día" y cuando finalice el contrato el incremento acumulado será de casi un 30%, exactamente el 27,54% "más de lo que percibían con los anteriores pliegos", de forma que un trabajador con el salario mínimo del sector, 1.184 euros brutos en 14 pagas, ha pasado a cobrar más de 1.400 euros y seguirá subiendo hasta los 1.500 euros: "No son palabras, son hechos y suponen dignificar un empleo esencial dentro del sistema sanitario aragonés".

Además, ha continuado Bancalero, con el nuevo pliego hay "más calidad para los usuarios", ya que se han puesto en uso nuevas ambulancias, que son "más cómodas, seguras, sostenibles y mejor equipadas". Durante el primer mes de gestión de la nueva concesionaria se han realizado 2.544 servicios en Huesca, 1.946 en Teruel y 10.192 en Zaragoza, sumando 14.682 en toda la Comunidad Autónoma.

Bancalero ha comentado que la lista de espera sanitaria "ha vuelto a bajar" durante el mes de septiembre, un mes de tendencia alcista, tras "el mejor verano" en este ámbito, apuntando que la lista de espera se ha reducido un 27% desde septiembre del año pasado, "con reducciones importantes en casi todas las especialidades", un 13% en traumatología y un 50% en cirugía general, bajando también la demora media, que se sitúa en 138 días.

GRUPOS

La parlamentaria del PP Susana Gaspar ha dado la "enhorabuena" a Bancalero por su gestión, realzando la reducción de las listas de espera, resultado de "una buena gestión", también en el caso del transporte sanitario no urgente, lo que ha contrapuesto a la gestión del anterior Ejecutivo, "que dejó el transporte sanitario con una huelga indefinida, con los trabajadores en pie de guerra y con un recorte brutal del servicio en el territorio".

El diputado del PSOE Iván Carpi ha rechazado "los ataques al anterior Gobierno socialista" por parte de Bancalero, "lo de siempre". Le ha preguntado qué sanciones ha impuesto a las empresas adjudicatarias del transporte sanitario, señalando que desde que Bancalero es consejero han tenido noticia de "multitud de servicios anulados o no dispensados por las empresas, e incluso se ha culpado a la huelga".

"La mejor noticia es que se regularice el sueldo de los trabajadores, hace todavía más evidente la situación por la que están pasando los profesionales del transporte urgente, sin recibir el salario que les corresponde, que pagan los aragoneses, que presupuestó el Gobierno anterior y que se está quedando la empresa".

El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha observado que "ha habido problemas muy relevantes en relación con la asistencia y la necesidad de cubrir determinados servicios", especialmente para el transporte de pacientes a centros de rehabilitación. Ha pedido a Bancalero que controle el cumplimiento de las condiciones de los pliegos.

Para la diputada de CHA, Isabel Lasobras, este "no es un contrato cualquiera" porque es "un servicio esencial y básico para la ciudadanía aragonesa", considerando que las mejoras introducidas "no son suficientes si no hay un cambio de modelo profundo y estructural, y eso lamentablemente todavía no ha llegado", urgiendo a fiscalizar el cumplimiento de los pliegos.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno ha dicho que el primer día de contrato solo funcionaron siete ambulancias en todo el territorio y ha lamentado "la improvisación y la falta de control por parte del Departamento", tras lo que ha llamado la atención sobre "la escasez de medios humanos", en especial la falta de camilleros y de sillas de rescate para atender a los pacientes.

Desde Podemos, Andoni Corrales ha pedido la internalización del servicio y ha aprovechado para urgir a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, a impulsar el convenio de los Centros de Protección y Reforma de Menores.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que el consejero ha decidido "pautar" desde la administración los salarios de los trabajadores de un servicio externalizado, lo que "es cuestión de la negociación colectiva", recalcando que los trabajadores han exigido una subida del 24%. "Bienvenido al club de la salvaguarda de los intereses de los y las trabajadoras", ha continuado Sanz, quien le ha pedido que internalice el transporte urgente o garantice las condiciones salariales adecuadas.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha espetado a Bancalero que "la empresa cobra 600.000 euros al mes para tener unos centros de trabajo dignos y no los tiene". "Hay gente que sigue cobrando menos que antes".