Bancalero: "Nuestro objetivo es llevar médicos a todo el territorio y estamos trabajando en ello"

El consejero José Luis Bancalero con la directora del Hospital de Barbastro, Elena Castellar; la gerente del Sector de Barbastro, Raquel Genzor, y la directora de Enfermería, Beatriz González. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) de 46 plazas de difícil cobertura en hospitales periféricos, con el objetivo de incentivar que los facultativos elijan destinos fuera de los hospitales de Zaragoza. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha anunciado este martes en el Hospital de Barbastro que un tercio de estas plazas se ofertarán en este centro. "Nuestro objetivo es llevar médicos a todo el territorio y estamos utilizando medidas innovadoras para ello, como la fidelización MIR el decreto de Difícil Cobertura", ha señalado.

Esta convocatoria, de carácter extraordinario y temporal, fue validada en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 22 de octubre y se enmarca en la estrategia del Departamento de Sanidad para reforzar la equidad territorial en el acceso a la atención hospitalaria.

Con este último decreto, aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a uno de estos puestos de difícil cobertura pueden lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del SALUD. Tras haber adquirido esa condición de personal estatutario fijo, podrán participar en los concursos de traslados siempre que, además de disponer de los requisitos comunes, puedan acreditar tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro elegido y adjudicado como destino del concurso.

Las 46 plazas se distribuyen entre los hospitales de Barbastro, Huesca, Calatayud, Alcañiz y Teruel. Todas ellas se extraen de las ofertas ordinarias de los años 2023, 2024 y 2025, y de especialidades de cinco años de formación MIR. En el Hospital de Barbastro se ofertarán casi un 30% de estas plazas.

El Departamento de Sanidad ha apostado por introducir cambios en el marco regulatorio que permitan una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales, con el fin de hacer más atractivos estos destinos y favorecer la retención del talento médico.

Esta primera convocatoria será seguida por otra OPE para nuevas especialidades hospitalarias (las de formación MIR de cuatro años) y, posteriormente, por una específica de Atención Primaria. En la presente legislatura, Sanidad ha impulsado medidas innovadoras para afrontar el déficit de profesionales, como la fidelización MIR --con 76 médicos que se han acogido hasta la fecha a esa normativa, 12 de los cuales están en el Hospital de Barbastro-- y el decreto ley de difícil cobertura.

Bancalero ha hecho estas declaraciones en el Hospital de Barbastro, donde ha acudido para reunirse con el equipo directivo y saludar a médicos nuevos en la plantilla de este centro sanitario, ya que en los últimos seis meses se han incorporado 23 médicos para cubrir vacantes, y antes de que termine este mes se sumará otro más.

Por otro lado, el titular de Sanidad ha defendido "los buenos datos del Hospital" y ha apoyado a su equipo directivo por el trabajo realizado. Aunque ha reconocido que hay margen de mejora, ha destacado los datos de mejora de bajada en listas de espera de consultas, poniendo como ejemplo que Urología ha bajado en un 48%, Oftlamología en casi un 35%, Neumología en un 31% y hasta Otorrinolaringología, a pesar del grave problema de déficit de profesionales, ha bajado en un 16%.

El consejero ha anunciado que desde octubre ya se han programado los quirófanos del Hospital de Barbastro con sesiones de mañana y tarde para incrementar la actividad. En el ámbito quirúrgico, este centro tiene una demora media mejor que la media nacional para ser intervenido. La demora actual es de 114 días, mientras que la media nacional se sitúa en 126 días.

A la visita también han acudido el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver.