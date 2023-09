Bancalero se reunirá con el Salud y trabajadores del transporte urgente para mejorar la cobertura asistencial

ZARAGOZA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha anunciado que se reunirá con el Servicio Aragonés de Salud y los trabajadores del transporte sanitario urgente "para intentar que todos vayamos en la misma línea y así mejorar" este servicio "en toda la comunidad autónoma". No ha fijado la fecha.

"Todavía no hemos hablado si los trabajadores quieren hacerlo a través de los representantes del sindicato o de manera individual", ha explicado el consejero de Sanidad, por lo que mientras no esté definido, "no podemos dar ninguna fecha".

Asimismo, ha comentado que el Salud ya se ha reunido con la empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, que le ha comunicado las incidencias y "ya se está trabajando en el diseño de las medidas para mejorar el transporte sanitario urgente".

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

El pasado 6 de septiembre, los tres comités de empresa de Grupo Tenorio registraron una denuncia ante la Fiscalía "por las desactivaciones de ambulancias", según han informado en nota de prensa, que han contabilizado en cerca de 100.

Según figura en la denuncia, "se han dejado de cubrir puestos por falta de planificación y, como consecuencia, se ha dejado de prestar un servicio sanitario esencial que, además, ha tenido lugar en verano, los meses con mayor incidencia de desplazamientos de ciudadanos aragoneses".

Los representantes sindicales han exigido que se depuren responsabilidades "ante la dejación de funciones e incumplimientos de la empresa contratista".