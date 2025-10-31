Bancalero: "Somos el Gobierno que más apuesta por los hospitales del medio rural con medidas claras y tangibles"

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico es "el que más está apostando por los hospitales de fuera de Zaragoza y el medio rural con medidas claras, tangibles y cuantificables". Una afirmación que ha hecho en respuesta a la pregunta planteada en el Pleno de las Cortes de este viernes por la parlamentaria de CHA Isabel Lasobras sobre las reclamaciones de la plataforma en defensa del Hospital de Barbastro.

Una causa impulsada por profesionales sanitarios que, "con serenidad y rigor, ha destacado Lasobras, han dicho basta al deterioro del servicio público esencial, a la falta de planificación y al abandono institucional que sufre el Alto Aragón" y que ya ha reunido más 1.200 personas en una concentración frente a las puertas del centro hospitalario y ha recogido más de 11.000 firmas, según ha recordado.

"No es una organización política, son colegas suyos, señor Bancalero, son profesionales sanitarios. Es la voz de un territorio que se siente desatendido y que reclama que faltan especialistas, guardias sin cobertura, las listas de espera que crecen y derivaciones forzadas que saturan a otros hospitales", ha planteado la aragonesista.

Un guante que el consejero de Sanidad ha recogido sumándose al contenido del manifiesto: "¿Usted se ha leído el manifiesto de la plataforma? ¿Y lo firmaría? Yo también, pero lo firmaría para el hospital de Barbastro, para el Miguel Servet, para el Clínico, para el Obispo Polanco de Teruel, para el hospital de Alcañiz. ¿Quién se va a negar a firmar eso? El número de firmas no quiere decir que exista ningún problema", ha puntualizado.

Bancalero ha sostenido que el Ejecutivo autonómico lleva a cabo una "búsqueda permanente" de profesionales, como demuestran a su juicio los 23 facultativos contratados en los últimos meses que han permitido elevar la cobertura actual de la plantilla al 92%.

"Somos el primer Gobierno de Aragón que incentiva de manera específica las plazas de nuestros hospitales que están fuera de Zaragoza", ha defendido y ha puesto precisamente como ejemplo el Hospital de Barbastro, donde se han fidelizado 12 médicos con incentivos económicos de hasta 30.000 euros.

Además, el decreto de difícil cobertura ha permitido ofertar 15 plazas en el centro hospitalario barbastrense "con el incentivo de convertir en fijos sus contratos si acuden a la convocatoria y trabajan tres años de forma efectiva en ese hospital. Nadie había hecho nada similar, nadie, señora Lasobras", ha remarcado.

Y ha asegurado que en el periodo 2018-2022 se invirtió en equipamiento en este hospital 1.183.000 euros, mientras que en los dos años del Gobierno popular se han invertido 2.916.000 euros. "Más del doble, un 146% más en la mitad de tiempo de lo que gobernó la izquierda en esa zona. Estamos invirtiendo más en Barbastro, estamos incentivando sus plazas, estamos contratando profesionales y estamos siendo transparentes", ha concluido.

En su segundo turno, Isabel Lasobras ha reconocido el gesto de Bancalero de visitar la localidad oscense para escuchar las reivindicaciones de la plataforma y le ha recordado que lo que piden son medias muy concretas: "Un calendario realista para la ejecución y mejoras de equipamientos, el refuerzo de plantillas estables que garanticen continuidad y calidad asistencial y una planificación sanitaria comarcal y territorial que sitúe al Hospital de Barbastro como un eje estratégico en el Alto Aragón en igualdad de condiciones".