El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA y el CGN refuerzan la conservación de semillas silvestres de interés agrícola

La iniciativa parte de la colaboración sobre semillas de flora silvestre entre el CITA y el Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), en Holanda. - CITA ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Germoplasma Hortícola (BGHZ) del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha realizado una nueva campaña de prospección y recolección de semillas de flora silvestre en colaboración con el Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), con sede en Wageningen (Holanda).

El objetivo de esta actuación es conservar en bancos de germoplasma especies silvestres emparentadas con cultivos, materiales de gran valor para la biodiversidad agrícola y para afrontar retos como el cambio climático, la aparición de nuevas plagas y enfermedades o la necesidad de ampliar la base genética disponible para la mejora vegetal.

La campaña se ha desarrollado en el marco del convenio de colaboración firmado entre el CITA y el CGN, y ha contado con la autorización de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón.

En total, se han recolectado 29 accesiones pertenecientes a 6 géneros y al menos 14 especies, entre ellas diferentes especies del género Valerianella, además de materiales de Allium, Beta, Daucus, Eruca y Sinapis. Algunas identificaciones taxonómicas deberán confirmarse posteriormente.

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA es una infraestructura científica de referencia para la conservación de la biodiversidad hortícola. Actualmente conserva más de 18.000 muestras en forma de semillas deshidratadas y congeladas a -18 ºC, pertenecientes a más de 300 especies diferentes.

La mayoría de estos materiales son variedades locales o tradicionales de origen español, así como especies silvestres relacionadas con las cultivadas. El banco forma parte de la Red de Colecciones del Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos y desarrolla una labor esencial para conservar, documentar y poner a disposición de la investigación y la mejora genética recursos vegetales que, de otro modo, podrían perderse.

La responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, Cristina Mallor, investigadora del departamento de Ciencia Vegetal, destaca que "estas misiones de colecta son imprescindibles para ampliar y mejorar las colecciones conservadas en los bancos de germoplasma. No se trata solo de guardar semillas, sino de asegurar que la diversidad genética siga estando disponible para la agricultura del futuro, para la investigación y para la adaptación de los cultivos a nuevos escenarios ambientales".

La misión cobra especial relevancia en un contexto en el que las redes de bancos de germoplasma de la red no cuentan actualmente con financiación nacional específica para realizar sus actividades permanentes.

En este sentido, los convenios internacionales, como el establecido entre el CITA y el CGN, se convierten en una herramienta fundamental para apoyar la conservación, ampliación y mejora de las colecciones públicas de recursos fitogenéticos.

RECOLECCIÓN INSUFICIENTE

En esta ocasión, la cantidad de semilla recolectada ha sido insuficiente para garantizar directamente su conservación a largo plazo, por lo que las muestras serán enviadas al CGN para su multiplicación, tal y como contempla el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

Una vez multiplicadas, las semillas se distribuirán entre los dos bancos de germoplasma, reforzando así la conservación duplicada del material y su disponibilidad futura bajo las condiciones establecidas por los acuerdos internacionales de transferencia de material vegetal.

La colaboración con el CGN contribuye a preservar especies silvestres emparentadas con las cultivadas, un recurso estratégico para identificar caracteres útiles frente a estrés hídrico, temperaturas extremas, nuevas enfermedades o cambios en las demandas productivas y alimentarias.

El objetivo principal de esta colecta era el género Valerianella, al que pertenecen los canónigos (Valerianella locusta), una planta herbácea de hoja verde muy utilizada en ensaladas.

El equipo de recolección ha estado formado por la mencionada Cristina Mallor, responsable del Banco de Germoplasma del CITA; Ana Isabel Marí León, técnico de Investigación del departamento de Sistemas Agrícolas Forestales y Medio Ambiente del CITA, y Wouter Groenink, responsable de cultivos del CGN.

Además, se ha contado con la inestimable colaboración de los botánicos locales Javier Varela, de Alcañiz, y José Vicente Ferrández, de Monzón, cuya ayuda ha sido muy valiosa durante el trabajo de campo. Su conocimiento del territorio ha facilitado la localización de poblaciones de interés y ha contribuido al éxito de una campaña compleja por las características de las especies objetivo y por las condiciones meteorológicas de los días de recolección.

Con esta actuación, el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA refuerza su papel como infraestructura estratégica para la conservación de la biodiversidad agrícola, la protección del patrimonio vegetal y el apoyo a una agricultura más resiliente, sostenible y adaptada a los desafíos futuros.