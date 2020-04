El Banco de Sangre de Aragón obtiene plasma de pacientes curados de COVID-19 para estudiar su uso terapéutico

ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha extraído en las últimas tres semanas plasma de pacientes curados de la COVID-19, sumando hasta ahora unas 40 unidades, con el objetivo de facilitar el estudio de su uso como opción terapéutica.

Diez de esas unidades van a servir para un ensayo clínico que lidera el Hospital Puerta del Hierro de Madrid, denominado ConPlas-19, y en el que participa el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, con entre 10 y 15 pacientes.

Así lo ha explicado el director técnico del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, José María Domingo, en declaraciones a Europa Press, quien ha indicado que puesto que los pacientes recuperados han generado anticuerpos en la sangre, éstos se pueden obtener y beneficiar a personas todavía enfermas.

Domingo ha detallado que se trata de una iniciativa impulsada "de manera coordinada" por varios bancos de sangre, de Comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Cantabria, Navarra y Andalucía, que supuso hacer un llamamiento "para que los pacientes curados se pusieran en contacto con nosotros".

Ha comentado que la idea "partió de Madrid" y en el caso de Aragón hubo tanto éxito que se bloqueó el teléfono y el correo electrónico en los dos primeros días, interesándose muchas personas por si también hacían pruebas de detección.

Por este motivo, se cambió de estrategia y a través del Servicio Aragonés de Salud (Salud), una vez comunicadas las altas y revisado el perfil del paciente, se le ofrece a la persona curada la posibilidad de hacer esta donación, habiendo tenido muy buena respuesta hasta ahora "con más donantes de los que podemos atender" lo que ha permitido "una selección muy rigurosa", ha contado Domingo.

CRITERIOS

Los criterios generales de los pacientes que donan plasma son haber estado hospitalizado por la COVID-19, tener un diagnóstico confirmado por una prueba PCR y otro, a poder ser doble, de confirmación de negativo tras haber superado la enfermedad, que el individuo "se encuentre bien, recuperado, y no tener otras contraindicaciones para donar", además de que se respetan las limitaciones habituales de la donación de sangre.

Parte de las unidades recolectadas van a destinarse al ensayo clínico, en el que participan también otros hospitales de Madrid, así como de Cantabria y de otras Comunidades autónomas.

Domingo ha concretado que ya están en el Hospital Clínico de Zaragoza y está semana empezarán a utilizarse. Según ha apuntado, todavía no se sabe "cuándo va a ser más eficaz", para plantear que quizá pueda tener mayor efecto cuando un enfermo se está recuperando bien, pero "empieza a empeorar" y se le suministra "para que no vaya a más y no empeore rápidamente".

A este respecto, ha señalado que hay que hacer diferentes grupos de pacientes y ver "qué beneficios tiene" y si la mejoría es superior respecto a quienes solo reciben un tratamiento estándar. Ha aclarado que los candidatos mantendrán los tratamientos habituales y, además, se les aplicará éste.

José María Domingo ha remarcado que se trata de comprobar si el plasma "aporta beneficio suficiente" para justificar su uso y ha indicado que se tardará un tiempo en ver los resultados. "Mínimo un mes", ha considerado, para matizar que es un ensayo que lidera el Hospital Puerta del Hierro de Madrid.

Asimismo, ha sostenido que el plasma "es la base de muchas terapias", pero en este momento "todavía es muy desconocido" el comportamiento del coronavirus SARS Cov-2 y cuál es la tasa de protección de los anticuerpos y su duración.

"Esperamos que sea permanente, pero no somos capaces de saberlo", ha contado, para explicar que parece que el SARS Cov-2 "muta poco" y la inmunidad frente a él puede ser duradera.

EFICACIA

El director técnico del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha recordado que el uso del plasma para obtener anticuerpos se ha demostrado eficaz contra el Ébola y otras epidemias por virus respiratorios, además de que sirve también para desarrollar las vacunas como tratamiento a largo plazo.

Por otra parte, ha dicho que ya se ha comunicado a los jefes de servicio de los hospitales aragoneses la posibilidad de utilizar el plasma con pacientes que todavía no se han curado de la COVID-19, "según unos criterios muy rigurosos de indicación del producto".

Hasta ahora, no se ha enviado a ningún centro hospitalario. Ha aclarado que será una decisión que adopte el facultativo que trata a cada paciente cuando "considere que le puede beneficiar".

Domingo ha manifestado que el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón seguirá obteniendo plasma y a la espera de los resultados del ensayo clínico.