El Banco de Sangre de Aragón recibe 335 donaciones tras el accidente de tren, el doble de lo habitual en un día

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea, ha informado de que el Banco de Sangre de Aragón, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), ha recibido este miércoles 335 donaciones extraordinarias, que es el doble de lo habitual que se registra en un día, con entre 140 y 145 donaciones.

"De forma espontánea --ha contado el consejero de Sanidad-- los donantes habituales ya se han acercado para hacer donaciones extraordinarias, con lo cual tenemos las reservas bastante llenas para atender cualquier demanda sin ningún problema".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, Sanz Barea, ha explicado que desde el primer momento que tuvieron noticia del accidente se pusieron a disposición del Departamento de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, con dos perspectivas, una desde el Banco de Sangre, para notificarles que las reservas "estaban a disposición de todo lo que fuera necesario" y la otra para enviar medios sanitarios.

"No ha habido ninguna petición de sangre, aunque seguimos en alerta y preparados para suministrar cualquier demanda que pudiera suceder desde la comunidad de Castilla-La Mancha", ha precisado el titular aragonés de Sanidad.

La otra vía de atención ha sido el envío de una ambulancia con un médico y una enfermera, que se pusieron a disposición del equipo de emergencias del lugar del accidente y "estuvieron ayudando a atender a algunos de los heridos para complementar la actuación que estaban haciendo con los medios de gestión de Castilla La Mancha" y este jueves ya ha vuelto a la base de Zaragoza.

MINUTO DE SILENCIO

Ángel Sanz Barea ha realizado estas declaraciones tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en Aragón en recuerdo a víctimas del accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado, al menos, 69 personas muertas, más de cien heridos y, además la Guardia Civil ya ha registrado un total de 64 denuncias de personas allegadas a posibles víctimas del siniestro.

A este minuto de silencio también han acudido la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, representantes de distintos partidos políticos y de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, además del exdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que encabeza la lista del PSOE por Zaragoza al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.