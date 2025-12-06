El Banco de Sangre impulsa una campaña de promoción de la donación como mejor relago del amigo invisible

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón impulsa la campaña “Para tu amigo invisible el mejor regalo: dona sangre”. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón desarrolla este mes de diciembre una campaña de promoción de la donación, con el lema "Para tu amigo invisible, el mejor regalo: dona sangre". El objetivo es realizar un llamamiento para cubrir la necesidad de sangre durante las próximas semanas, en las que tradicionalmente se registra una alta demanda de componentes hematológicos.

En colaboración con las seis hermandades de donantes de sangre de la Comunidad Autónoma, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón va a impulsar diferentes actividades, como sorteos de entradas entre sus donantes para las atracciones de la plaza del Pilar y el concierto de Cantajuegos, o la entrega de un llavero, como obsequio especial de estas fechas, con los diferentes grupos sanguíneos.

Asimismo, se ha realizado un concurso entre los alumnos del colegio teresiano Enrique de Ossó de Zaragoza para confeccionar una felicitación navideña dirigida a los donantes de sangre y a toda la población aragonesa.

Por su parte, las unidades móviles de extracción estarán presentes durante estas fechas en más de 70 localidades, asociaciones y empresas de Zaragoza, Huesca y Teruel, con visitas especiales a siete hospitales de las tres capitales, así como a los centros comerciales Puerto Venecia y Grancasa, cuyas direcciones colaboran en la entrega de obsequios.

También se han programado colectas extraordinarias con la participación de colectivos sociales de especial relevancia. Se realizarán jornadas de donación en la Cooperativa del Taxi de Zaragoza, en el centro de salud de Calatayud --con la colaboración de su federación de Interpeñas--, en la Brigada Aragón del Ejército de Tierra, así como en colaboración con la Policía Local de Zaragoza, que está celebrando el 175 aniversario de su creación.

Ya en enero, en la semana de Reyes, se contará con la colaboración de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, que ha ofrecido 130 sobres regalo para entregar a las personas que vayan a donar al Banco.

LLAMAMIENTO

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón hace un llamamiento para que todas las personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud hagan su donación de sangre. Esta entidad recuerda que se puede donar sangre cada dos meses. Las mujeres pueden hacerlo tres veces al año y los hombres, cuatro.

La sangre es esencial para salvar vidas y para el funcionamiento diario del sistema hospitalario. Por eso, desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se anima a convertir este gesto altruista en un hábito cotidiano, especialmente durante estas fechas.

El Banco se encuentra ubicado junto al parque Delicias de Zaragoza, en la calle Ramón Salanova, número 1. Su horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 8.30 a 14.00 horas.

Esta entidad permanecerá cerrada los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. El detalle de las localizaciones de cada colecta se puede consultar en bancosangrearagon.org.