El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón recoge más de 29.600 unidades de donaciones en este año

Archivo - Un donante, en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha celebrado este jueves un acto especial con motivo de su XIX aniversario en el que se han reunido profesionales de Hematología de la comunidad autónoma y en el que su gerente, Rosa Plantagenet-White, ha destacado que se mantiene el número de donaciones en la línea de años anteriores y se han recogido más de 29.600 unidades.

Este acto, ha destacado Plantagenet-White, sirve para destacar "la ingente tarea que, sobre todo desde los servicios de Hematología de los hospitales, se desarrolla para el mejor uso terapéutico posible de un bien tan preciado como es la sangre".

Aragón cuenta con 18 servicios de transfusión que dan soporte hemoterápico a los pacientes de los centros hospitalarios de nuestra comunidad.

En este 2025, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha recogido más de 29.600 unidades, lo que supone mantener las cifras de años anteriores. Plantagenet-Whyte ha afirmado: "Nos gusta reconocer este mantenimiento sostenido y estable de la donación en este año, lo que nos hace sentir un especial agradecimiento por la actitud creciente y firme del altruismo de los aragoneses".

"CIFRAS ÓPTIMAS DE RESERVA"

Por otro lado, el Banco de Sangre, durante este pasado verano, ha atendido todas las peticiones de sangre por parte de los hospitales aragoneses alcanzando, incluso, "cifras óptimas de reserva". De hecho, pudo conseguirse un aumento de un 3,5% de unidades de sangre durante los meses de julio y agosto.

Durante este tiempo, además y por primera vez, se programaron colectas de donación de sangre en todos los hospitales públicos zaragozanos.

Asimismo, en la primera parte del año, en el Banco se ha continuado con la campaña de donación por aféresis. Esta técnica consiste en la separación de los elementos sanguíneos durante el proceso de donación obteniendo especialmente plasma y plaquetas, destinados a un tratamiento hemoterápico específico y a la fabricación de hemoderivados (fármacos derivados del plasma). Se ha registrado un "importante aumento" del 32% en este tipo de donaciones.

DONACIONES

Desde el Banco de Sangre y Tejidos hacen un llamamiento para seguir recuperando las reservas tras el verano y piden a todos los donantes de todos los grupos sanguíneos que se acerquen a su punto de donación más cercano.

La donación se puede realizar en el Banco de Sangre y Tejidos en horario de 8.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes y de 8.30 a 14.00 horas los sábados.

También se cuenta con puntos de colecta en los hospitales Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa, San Jorge y Obispo Polanco; así como unidades móviles que diariamente recorren el territorio aragonés. El detalle con los horarios y emplazamientos puede consultarse en 'bancosangrearagon.org'. Esta entidad, además, cuenta con un banco de tejidos, corneas, huesos y tendones entre otros, y un banco de leche materna.