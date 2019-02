Barba gana las primarias de Podemos y dice que "lo ideal" sería concurrir junto con Santisteve a los comicios

Publicado 08/02/2019 14:56:46 CET

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha ganado las primarias internas de Podemos Zaragoza al Ayuntamiento de la capital aragonesa al haber conseguido 992 votos, el 68,37 por ciento de los 1.475 votos emitidos, frente a los 459, el 31,63 por ciento, que ha obtenido la otra candidata, Pilar Vaquero. Para Barba, "lo ideal" sería "ir juntos" ella y el actual alcalde, Pedro Santisteve (ZEC), a los comicios.

Ha asegurado que aspira a crear "la mejor lista posible para revalidar el Ayuntamiento del cambio, no desde un puesto concreto", sino apostando por listas basadas en "la experiencia, solvencia y ganas". En los próximos días hablará con Santisteve, con quien tiene una relación personal "muy buena".

"Yo espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo" con Pedro Santisteve en un marco de búsqueda de la confluencia, ha dicho Barba, quien ha dejado claro que no aspira a liderar la lista final "a cualquier precio". "Supongo que él tampoco", ha aseverado, añadiendo que "si ambos queremos ir juntos, por mí encantada de la vida, contentísima", confiando en que la confluencia que se conforme "nos dé ese apoyo".

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, y Violeta Barba han presentado a los medios de comunicación, este viernes, los resultados de las primarias locales de Zaragoza, en las que los inscritos han votado también el cuerpo de lista.

El número dos --a falta de negociar la confluencia con otras formaciones-- es el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento, Fernando Rivarés, seguido por la diputada autonómica Amparo Bella, el diputado al Congreso Pedro Arrojo, Pilar Vaquero, Iván Andrés, Paloma Subías, Miriam Ferrer, Esther Moreno, Adolfo Lahoz, Pedro Alejandro Ruiz Cebollada y la diputada Itxaso Cabrera.

Los siguientes candidatos son Carmen Monge, Javier Salas, Ana Mora, Álvaro Viu, Ana María Marco, Pablo Luis Pló, el diputado autonómico Román Sierra, María Jesús Aylón e Ignacio Bulles.

RADICALIDAD DEMOCRÁTICA.

Los datos de este proceso de primarias de "radicalidad democrática" son "estupendos", ha dicho Violeta Barba, subrayando que "Podemos estás más vivo que nunca", ya que han participado más militantes que en otros partidos, tras lo que ha destacado que la formación morada debe mantener su "cultura democrática".

Ahora las candidaturas que han participado en estas primarias locales "han de desaparecer" para "trabajar todos y todas a una", ha planteado Barba, quien ha aseverado que "venimos a ganar el Ayuntamiento y revalidar el Gobierno del cambio" que ha dirigido el Consistorio esta legislatura, siempre "con ganas de confluir" para "seguir profundizando en las medidas del cambio".

Barba ha apostado por impulsar la vivienda pública para jóvenes, atraer empresas a la ciudad, seguir profundizando en los servicios públicos "porque están muy bien valorados por la ciudadanía", seguir apostando porque las contratas cumplan lo pactado en los pliegos y una movilidad "sostenible".

PUZLE

"El ánimo de Podemos es confluyente", por lo que las listas "se van a enriquecer con otras personas", ha indicado Nacho Escartín, quien ha destacado que los procesos de elección de candidatos deben ser "limpios, abiertos, transparentes", mostrándose "satisfecho" por la participación de los inscritos, más que en el PSOE --ha apuntado-- donde la candidata a la alcaldía, Pilar Alegría, obtuvo el apoyo de 779 militantes.

El proceso de primarias de Zaragoza se ha desarrollado con una "alta participación" con "un grupo de personas sobradamente preparadas, solventes, con conocimientos", por lo que ahora "tenemos un grupo diverso, preparado y con ganas para hacer de Zaragoza una ciudad mejor".

Ahora quieren ponerse "de acuerdo con otras personas que no son de Podemos y hacer que en Zaragoza siga habiendo un ayuntamiento del cambio en el cual las personas estén en el centro y consigamos una mejora de las políticas de vivienda, que ninguna zaragozana se quede atrás, que no haya corrupción, cuentas claras, una ciudad abierta, de cultura y solidaridad".

"Va a haber confluencia", ha pronosticado Escartín, quien ha confiado en "tener un Podemos mucho más fuerte, más preparado, con una serie de personas con una sobrada solvencia, experiencia y conocimientos que nos permita encajar todas las piezas del puzle". En las próximas semanas "se esclarecerá la lista definitiva".

"Estamos hablando con ZEC, Equo, IU y nos pondremos todos de acuerdo" en este "momento de altísima responsabilidad" en el que priman "la sensatez y la solvencia" porque "la gente no quiere votar cualquier cosa".

La lista inicial de Podemos es el resultado de "la pluralidad, diversidad, ilusión, conocimiento y experiencia", ha continuado Escartín, quien ha señalado que "todas las opciones están encima de la mesa" y que el ánimo de Podemos es "confluyente" para "ganar las elecciones con mucha gente".

Ha puntualizado que "Podemos no va a imponer nada" porque "venimos a sumar y somos conscientes de que en Podemos participa muchísima gente", reconociendo que "hay más personas que no están inscritas en Podemos" y "van a ser todas las que elijan definitivamente la lista", que "no va a imponer Podemos".

Escartín ha recordado que "las personas inscritas votamos, con abrumadora mayoría, que queríamos ir en confluencia y en eso estamos", de manera que "si en algún momento cambiara esa hoja de ruta, serían las personas inscritas las que lo decidieran".

Sobre Santisteve ha dicho que "me parece una buena noticia que el mejor alcalde tenga ganas de seguir encabezando" la lista y ha recalcado que no le va a pedir "que dé un paso atrás o adelante", aunque "Violeta es la mejor candidata que podíamos tener y si tiene que ser la número uno lo decidirá la gente de Zaragoza".