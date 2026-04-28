Barbastro avanza en la nueva Biblioteca Municipal con la instalación del mobiliario en los antiguos Almacenes San Pedro

Los trabajos de instalación del mobiliario imprescindible para convertir los antiguos Almacenes San Pedro en la nueva Biblioteca Municipal de Barbastro continúan según lo previsto y con horizonte de apertura del equipamiento fijado en el segundo semestre - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de instalación del mobiliario de la futura Biblioteca Municipal de Barbastro avanzan según lo previsto en el edificio de los antiguos Almacenes San Pedro, un inmueble emblemático de la ciudad que está siendo rehabilitado para su recuperación como equipamiento cultural. El Ayuntamiento mantiene el horizonte de apertura para el segundo semestre de 2026, una vez completadas las últimas fases del proyecto.

Con la restauración del inmueble ya finalizada, estos días se están incorporando los elementos necesarios para el funcionamiento de la biblioteca, entre ellos mesas de lectura, mostradores de atención, estanterías, vitrinas, sofás, torres para libros, equipos audiovisuales y butacas. Todo ello permitirá dotar al espacio de los recursos necesarios para convertirse en un centro cultural de referencia.

La inversión total en mobiliario ronda los 320.000 euros, IVA incluido, y se ha dividido en dos lotes. El primero, adjudicado en enero por un importe de 134.929,47 euros, ya ha sido instalado. El segundo, actualmente en proceso de licitación desde el pasado 24 de abril, cuenta con un presupuesto de 186.272,74 euros.

UNA INVERSIÓN GLOBAL CERCANA A LOS DOS MILLONES DE EUROS

La transformación de los antiguos Almacenes San Pedro en biblioteca supondrá una inversión total cercana a los dos millones de euros. De esta cantidad, 1,6 millones corresponden a la obra civil, financiada en gran parte --1,36 millones-- mediante una ayuda del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.

El proyecto ha sido desarrollado por los arquitectos Miguel Domper y Pablo Culleré sobre un edificio construido en 1923 y catalogado como bien de interés arquitectónico de grado I en el Plan General de Ordenación Urbana de Barbastro. El inmueble cuenta con planta baja, entreplanta y sótano, con una superficie total de 1.320 metros cuadrados, ampliables en 313 más en la planta baja.

La intervención ha permitido conservar elementos originales de gran valor patrimonial, como la escalinata interior de estilo señorial, los lucernarios de la entreplanta y los capiteles, al tiempo que se ha renovado la carpintería exterior para mejorar la eficiencia energética sin alterar su estética original.

El concejal de Urbanismo, Lorenzo Borruel, ha destacado que con esta actuación "se recupera para uso ciudadano un inmueble que nunca debió quedar en desuso" y ha señalado que, tras completar la instalación del mobiliario, la fase final consistirá en el traslado de los fondos bibliográficos.

UN ESPACIO CULTURAL, SOCIAL Y TURÍSTICO PARA LA CIUDAD

El nuevo equipamiento ha sido concebido como un espacio versátil, con capacidad para adaptarse a distintas necesidades. En la planta baja se ubicará una sala de exposiciones que podrá abrir de forma independiente al horario de la biblioteca, además de una zona infantil y un salón de actos. Por su parte, la primera planta albergará salas de estudio, áreas de consulta, espacios de lectura y mesas equipadas con ordenadores.

El concejal ha subrayado que se trata de "un proyecto de ciudad" que refuerza el atractivo de Barbastro tanto desde el punto de vista cultural como turístico. En este sentido, ha recordado el valor singular del edificio, uno de los pocos ejemplos de arquitectura art decó en la provincia, y su importancia dentro de la memoria colectiva local.

Además, la actuación se enmarca en una intervención más amplia en el entorno urbano, que contempla la mejora de los espacios colindantes mediante derribos de inmuebles en mal estado y la dignificación del área.

Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha puesto en valor la relevancia de esta actuación, que ha calificado como "una de las obras más importantes del mandato". Según ha señalado, la recuperación de los antiguos Almacenes San Pedro permitirá dotar a la ciudad de un equipamiento cultural moderno sin renunciar a su valor histórico.

La concejal de Turismo, Blanca Galindo, ha incidido también en el potencial del proyecto como atractivo para visitantes, al convertir un edificio histórico en un espacio vivo que combina cultura, patrimonio y dinamización urbana.

Con la instalación del mobiliario en marcha, Barbastro encara la recta final de un proyecto que transformará uno de sus edificios más representativos en un nuevo centro de referencia para la vida cultural y social de la ciudad.