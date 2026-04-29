El tiempo para hoy en España, 29 de abril de 2026

Archivo - Varias personas caminan con paraguas el día en que han puesto en aviso amarillo a la Comunidad de Madrid por tormentas y lluvias, a 2 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA), en cinco de las cuales alcanzarán el nivel naranja (importante) por ese motivo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en aviso por lluvias y tormentas Granada y Jaén; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora; Albacete, Cuenca y Toledo; Cáceres; Lugo, Ourense y Pontevedra; Sierra de Madrid y Sur, Vegas y Oeste; Álava y Vizcaya; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana. El aviso será naranja en Zaragoza, Soria, Guadalajara, Comunidad de Madrid y La Rioja

AEMET ha avanzado se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península con predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del tercio oriental con intervalos nubosos. En este sentido, se prevén chubascos y tormentas que desde primeras horas afectarán a regiones del centro y oeste, además de al Cantábrico.

Estas se intensificarán a partir de las horas centrales y extendiéndose a la mayor parte del territorio, a excepción de a la fachada oriental y extremo sur donde son poco probables. Durante esta segunda mitad del día es probable que los chubascos sean fuertes y vayan ocasionalmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Además, podrá haber una situación similar también en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. En lo que respecta a los archipiélagos, los cielos estarán poco nubosos en Baleares y nubosos o con intervalos en Canarias, con probables precipitaciones débiles y ocasionales.

Asimismo, el organismo estatal apunta a que habrá bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur. En la mitad este y Baleares, la calima hará que las precipitaciones puedan darse en forma de barro.

En lo que se refiere a los termómetros, las máximas estarán en aumento en Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental y tendrán descensos en el Cantábrico occidental, alto-medio Ebro y vertiente atlántica, que serán notables en áreas del centro y oeste peninsular. Por otro lado, las mínimas bajarán en el oeste peninsular y subirán en Baleares y regiones del centro este.

Por último, el pronóstico recoge que soplará viento moderado del sur en Andalucía occidental, del sureste en el Ebro y del este y nordeste en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular y de Galicia, donde podrá darse algún intervalo fuerte.

En el resto del país habrá viento flojo, de componente este en el Cantábrico y resto de vertiente mediterránea, y de componente sur en el resto arreciando por la tarde. Mientras tanto, en Canarias, se registrará viento flojo y predominará la componente norte y el régimen de brisas.