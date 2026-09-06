Barbastro homenajea a aquellos hijos que un día salieron de la capital del Somontano

Acto de homenaje a los barbastrenses que residen fuera de la capital del Somontano en una nueva jornada de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) ha homenajeado este 6 de septiembre dentro del programa de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora a los hijos de la ciudad que residen fuera de ella. El acto se celebra por tercer año consecutivo y ha contado con una treintena de participantes, incluidos cerca de veinte naturales de la ciudad.

De nuevo, y como en anteriores ediciones, se ha contado con la presencia de las Damas Mayores e Infantiles de las Fiestas y con el 'jotero' barbastrense José Luis López.

Como colofón final, ha sonado en el Salón de Plenos el Himno a Barbastro, en la versión corta adaptada para actos protocolarios por Javier Lanao, director de la Banda de Música Ciudad de Barbastro, a partir del original de Manuel Terré.

"Barbastro, como otras ciudades, ha visto cómo algunos de sus hijos han construido sus vidas y carreras profesionales lejos de aquí. Muchas de esas personas mantienen, sin embargo, una fuerte vinculación con nuestra ciudad y su día a día, algo que se hace especialmente patente en celebraciones, eventos y fiestas de guardar como la Semana Santa, el Festival Barbitania, el Festival Vino Somontano o, por supuesto, las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora", ha destacado el alcalde barbastrense, Fernando Torres.

Este acto, instituido en 2024, nació para reconocer el compromiso de todos aquellos que, aun no viviendo en la ciudad del Vero, ejercen como barbastrenses en sus vidas y se esfuerzan por mantener el vínculo con la ciudad que les vio nacer.

"Sabemos que no siempre es fácil hacerlo y, por eso, queremos agradecerlo con este sencillo acto. Que este año hayan sido unos veinte los barbastrenses que han participado y que, junto a sus acompañantes, la asistencia ronde la treintena demuestra que esta iniciativa sigue teniendo sentido y que existe ese deseo de mantener viva la relación con Barbastro", ha defendido el regidor municipal.