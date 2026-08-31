Barbastro invierte 300.000 euros en la reforma de su piscina cubierta y el Pabellón Ángel Orús

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BARBASTRO (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro formaliza esta última semana de agosto mediante los preceptivos decretos las adjudicaciones de la renovación del sistema de climatización de la piscina mediante la instalación de una nueva deshumectadora y de la sustitución del pavimento de la pista principal del Ángel Orús.

En total, sumando los importes asociados a ambas adjudicaciones, se prevé una inversión de 306.815 euros en la reforma de la instalación de climatización de la piscina cubierta, incluida la sustitución de la deshumectadora, y la renovación del pavimento de la pista polideportiva del pabellón Ángel Orús, ha informado el Consistorio.

La formalización de ambas adjudicaciones materializa las propuestas formuladas por la Mesa de Contración y, así, la reforma de la climatización de la piscina cubierta será ejecutada por Climatización Pirenaica SL, que se ha impuesto con una oferta de 127.019,10 euros a las otras empresas que concurrieron a la licitación con una puntuación de 100 puntos, y la renovación del pavimento del principal pabellón de la ciudad correrá a cargo de Sport Ocio Plus SL.

La empresa obtuvo también la máxima puntuación del procedimiento, con 100 puntos, y ejecutará los trabajos por 179.798,90 euros, IVA incluido.

Las dos actuaciones representan una inversión conjunta de 306.815 euros y permitirán intervenir en dos instalaciones deportivas municipales de referencia.

El concejal de Deportes, Francisco Albert, ha explicado que "estas dos adjudicaciones suponen un nuevo paso en la renovación de las instalaciones deportivas municipales". "Estamos actuando sobre equipamientos que tienen un uso diario muy importante y que necesitan mantenerse en las mejores condiciones para prestar un servicio de calidad", ha añadido.

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Estas dos adjudicaciones se incorporan al proceso de modernización de las instalaciones deportivas municipales que el Ayuntamiento de Barbastro viene desarrollando durante el actual mandato.

Desde 2023, el consistorio ha destinado 1,5 millones de euros a nuevas instalaciones deportivas y a la renovación de las ya existentes, al tiempo que continúa trabajando en nuevos proyectos para mejorar y transformar la red municipal de equipamientos deportivos.