Barbastro, Monzón y Binéfar (Huesca) tendrán conexión directa por autobús con Zaragoza a partir de este domingo

La nueva conexión directa con Zaragoza pasa también por Huesca capital. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las localidades altoaragonesas de Barbastro, Monzón y Binéfar estarán conectadas directamente por autobús con Zaragoza a partir de este domingo, 1 de noviembre.

La Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón pone en marcha esta mejora para atender las demandas trasladadas por los usuarios y facilitar los desplazamientos entre estas localidades y la capital aragonesa.

La medida es un nuevo paso en el proceso de mejora del mapa concesional del transporte de viajeros por carretera, con el objetivo de adaptar progresivamente el servicio a las necesidades reales de los ciudadanos y reforzar las conexiones entre los municipios aragoneses.

Hasta ahora, desde la entrada en funcionamiento del nuevo mapa concesional el pasado 20 de abril, los viajeros procedentes de Barbastro que utilizaban los servicios del lote 3 debían desplazarse hasta Huesca y realizar allí un transbordo para continuar su viaje a Zaragoza en las rutas del lote 1.

La solución adoptada por Transportes permite enlazar ambos servicios y ofrecer un trayecto directo, mediante el solapamiento de expediciones de los dos lotes.

De esta forma, los viajeros podrán desplazarse desde su localidad hasta Zaragoza sin cambiar de autobús y utilizando un único billete, lo que simplifica el viaje y mejora la comodidad del servicio.

La actuación beneficiará a más de 40 localidades situadas a lo largo del recorrido, dando servicio a municipios como Tamarite de Litera, Binéfar, Valcarca, Binaced, Monzón, Castejón del Puente, Barbastro, El Pueyo, Peraltilla, Ponzano, Lascellas, Velillas, Liesa, Siétamo, Quicena y Tierz, entre otros.

La mejora supone recuperar las conexiones directas con la capital aragonesa, siendo la oferta de servicios de 12 expediciones diarias, de lunes a viernes, seis en cada sentido, con paradas intermedias en Huesca y otras localidadesLos sábados habrá seis expediciones, tres por sentido.

Los domingos y festivos se ofrecerán dos servicios hacia Zaragoza y cuatro desde Zaragoza hacia Barbastro, Monzón y Binéfar, también con paradas intermedias.

La Dirección General de Transportes continúa trabajando en la mejora del nuevo mapa concesional para responder a las necesidades de movilidad de los aragoneses, atender las propuestas de los usuarios y avanzar hacia un transporte público más conectado, accesible y adaptado a la realidad de nuestro territorio.

Los horarios pueden consultarse en la página web del Gobierno de Aragón: 'https://www.aragon.es/transportes/infraestructuras-y-concesi...'.