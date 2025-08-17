Barcelona homenajea a las víctimas del 17A, entre ellas una aragonesa en el VIII aniversario de los atentados yihadistas

ZARAGOZA/BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha conmemorado este domingo el octavo aniversario de los atentados terroristas de corte yihadista del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo en el Pla de l'Os de La Rambla, lugar de los hechos en Barcelona, con un minuto de silencio y después una ofrenda floral de víctimas, familiares, políticos, cuerpos de seguridad y entidades.

Al acto, que ha comenzado a las 10, han asistido unas 100 víctimas y familiares, y por detrás se han situado representantes institucionales como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

También han asistido dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

VÍCTIMAS EN LA PRIMERA FILA

Tras un minuto de silencio, se ha hecho una ofrenda floral con la música de fondo del 'Cant dels Ocells' al violonchelo, música que hizo célebre interpretándola Pau Casals como himno a la paz.

Primero ha habido una ofrenda de víctimas y familiares --que han ocupado las primeras filas durante el acto--, después los principales cargos institucionales, seguidos de representantes de grupos municipales de Barcelona y cuerpos policiales, por detrás representantes de partidos y al final representantes de entidades diversas, como Amics de La Rambla.

CONCENTRACIÓN PARALELA

Detrás del recinto vallado que se ha instalado en La Rambla para el homenaje se ha organizado una concentración silenciosa de unas 100 personas y en la que se podían ver banderas 'esteladas' y pancartas con la leyenda 'Estat espanyol assassí'.

La concentración se ha disuelto por sí sola poco después de acabar un acto, que ha sido breve y no ha contado con discursos.

El doble atentado yihadista de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 dejó 16 muertos y más de un centenar de heridos.